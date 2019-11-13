Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Москва, 13 ноября. Группа неизвестных попыталась захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии, сообщил заместитель венесуэльского министра иностранных дел Иван Хиль.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — приводит ТАСС словам дипломата.

По его словам, бразильское правительство должно дать гарантии безопасности и уважать международные конвенции. В случае продолжения агрессии, «это будет серьезным прецедентом», добавил Хиль.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.