Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

33
0 Оставить комментарий

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Москва, 13 ноября. Группа неизвестных попыталась захватить здание посольства Венесуэлы в Бразилии, сообщил заместитель венесуэльского министра иностранных дел Иван Хиль.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — приводит ТАСС словам дипломата.

По его словам, бразильское правительство должно дать гарантии безопасности и уважать международные конвенции. В случае продолжения агрессии, «это будет серьезным прецедентом», добавил Хиль.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров