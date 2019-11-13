Россияне установили рекорд на AliExpress в День холостяка

Москва, 13 ноября. Россияне потратили не менее 17,2 млрд рублей на AliExpress во время распродажи, устроенной в честь Дня холостяка (китайский аналог акции «Черная пятница»). По словам генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева, это рекордные показатели для российского отделения интернет-магазина.

«Это рекорд для российского AliExpress. Эти результаты — первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ всего месяц назад», — отметил Сергеев.

Как сообщает «ФедералПресс», чаще всего россияне покупали iPhone XR, робот-пылесос, а также одежду и товары для дома.

Отметим, что в Китае тоже зафиксированы рекордные объемы продаж на AliExpress в период действия акции. За 24 часа объем продаж в КНР достиг 268,4 млрд юаней (около 38,4 млрд долларов), что на 26% больше, чем в прошлом году.

День холостяка — китайский праздник, посвященный не состоящим в браке людям, который отмечается каждый год 11 ноября. В Китае в этот день проводятся большие распродажи, которые стали аналогом американской «Черной пятницы».

В августе AliExpress открыл оффлайн-магазины в России. Первый партнером компании стали салоны сотовой связи Tele2. Оператор уже стал размещать в своих салонах витрины китайской компании с образцами продукции. Покупатели смогут сделать заказ, просканировав QR-код, который присвоен товару.