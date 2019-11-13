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Теневой оборот земли на Украине превысил 400 миллионов долларов

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Теневой оборот земли на Украине превысил 400 миллионов долларов

Киев, 13 ноября. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения в стране превышает 400 миллионов долларов.

В Верховной раде 13 ноября рассматривают в первом чтении законопроекты о рынке земли. Фермеры и националисты проводят митинг у здания украинского парламента, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.

«Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться, — заявил на своей странице в Facebook Милованов. — Его объем сейчас достигает 10 миллиардов гривен (около 409 миллионов долларов. — Прим. ФАН)».

Украинский министр пояснил, что суть теневого рынка заключается в передаче земли в аренду на 49 лет. По его информации, только за последние два года на таких условиях было сдано 460 тысяч гектаров. Милованов утверждает, что это приводит к тому, что собственник земли получает небольшие средства, а земля истощается. По его мнению, введение рынка земли позволит вывести земельный сектор из тени.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.

Теневой оборот земли на Украине превысил 400 миллионов долларов

Утром в среду аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады гроб с мертвой свиньей.

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