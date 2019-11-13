Теневой оборот земли на Украине превысил 400 миллионов долларов

Киев, 13 ноября. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения в стране превышает 400 миллионов долларов.

В Верховной раде 13 ноября рассматривают в первом чтении законопроекты о рынке земли. Фермеры и националисты проводят митинг у здания украинского парламента, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.

«Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться, — заявил на своей странице в Facebook Милованов. — Его объем сейчас достигает 10 миллиардов гривен (около 409 миллионов долларов. — Прим. ФАН)».

Украинский министр пояснил, что суть теневого рынка заключается в передаче земли в аренду на 49 лет. По его информации, только за последние два года на таких условиях было сдано 460 тысяч гектаров. Милованов утверждает, что это приводит к тому, что собственник земли получает небольшие средства, а земля истощается. По его мнению, введение рынка земли позволит вывести земельный сектор из тени.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.

Утром в среду аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады гроб с мертвой свиньей.