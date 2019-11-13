Россиянам пообещали «зимнее бабье лето»

Москва, 13 ноября. Синоптики пообещали россиянам, что в зимний период года погода будет достаточно теплой.

Субтропический антициклон пришел в западную и южную часть России. Он продолжит расширяться на север. Как отмечают синоптики, в Туапсе и Симферополе накануне столбик термометра поднялся до 22 градусов тепла — такая погода не совсем характерна для осеннего периода года.

Жителям Центральной России сообщили, что на этой неделе ожидается «зимнее бабье лето». Воздух будет прогреваться от 5 до 7 градусов. Такая теплая погода установится в регионе ввиду субтропического антициклона, который несет на территорию России прогревшиеся воздушные массы.

Как отмечают синоптики, такая теплая погода сохранится до середины следующей недели, после чего ожидается мощное арктическое вторжение.

Напомним, москвичам пообещали в конце недели достаточно комфортную погоду без осадков. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, столбик термометра поднимется до 6 градусов днем, а ночью будет от 1 до 3 градусов.