Донецк, 13 ноября. Украинские националисты приведены в полную боевую готовность из-за конфликта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщила пресс-служба военного ведомства Донецкой Народной Республики (ДНР).

По имеющимся данным, сотрудники Службы безопасности Украины приступили к оперативно-разыскным мероприятиям по поиску нападавших.

«Командованием штаба «ООС» в зону ответственности 128-й бригады в срочном порядке отправлена тактическая контрснайперская группа «Терек» 3-го отдельного полка специального назначения ВС Украины. В этой связи главари националистических группировок привели свои подразделения в полную боеготовность», — говорится в сообщении военного ведомства республики.

Накануне боевики экстремистской группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России) атаковали автомобиль командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады армии Украины Евгения Коростелева около села Богдановка. В результате гранатометного обстрела четверо военных, в том числе командир, получили ранения.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.

1 Организация запрещена на территории РФ.