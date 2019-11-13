Зачем России ядерный арсенал, способный «десять раз» уничтожить США

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что у РФ должен быть ядерный арсенал, позволяющий нанести неприемлемый урон любому агрессору.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что российские ядерные запасы позволяют Москве как минимум «десять раз» уничтожить территорию США. Россия имеет в своем распоряжении ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, а также стратегические бомбардировщики Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии «Борей».

«Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство», — пишут сотрудники Sohu.

При этом китайское издание сообщает, что Вашингтон вполне может нанести удар по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине, однако не решится на это из-за ответного удара.

Комментируя сообщение китайской стороны, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время происходит смешение понятий и издание Sohu немного заблуждается в оценке.

«Количество наших ядерных зарядов и носителей пока еще соответствует существующему договору СНВ-III. А он в отличие, например, от договора ОСВ-I (соглашение об ограничении стратегических вооружений — Прим. ФАН), который ограничивал безудержный рост ядерных боеприпасов, многие еще говорили, что количество ядерного оружия способно два или три раза уничтожить всю Землю, и тогда это еще как-то соответствовало таким подсчетам. Но нынешнее состояние позволяет сторонам в случае конфликта нанести «существенный ущерб». Хотя есть маленький нюанс: не все 100% зарядов долетают до цели. У сторон (Россия и США — Прим. ФАН) есть комплексы, которые должны проредить ряды баллистических и крылатых ракет, а значит до цели долетает только некоторое количество. И вопрос заключается в том, насколько существенным будет ущерб», — поясняет эксперт.

Соответственно китайское издание право лишь наполовину. После того, как Соединенные Штаты Америки сделали ставку на создание противоракетных комплексов и наплодили их неимоверное количество, в существующей системе мировой стабильности появился серьезный дисбаланс.

«И для того, чтобы преодолеть этот дисбаланс, мы создали ракетные комплексы, которые надежно преодолевают существующую и даже перспективную систему ПРО США. И в этом отношении получается следующее — при любом раскладе сценариев, которые могут быть по нанесению ядерных ударов, страна-агрессор получит настолько существенный ущерб, что выгода от вооруженного конфликта, который она развяжет своими силами или силами союзников, окажется практически нулевой. Такая страна не выиграет войну, она больше потеряет от нее, если не потеряет вообще все. Просто бывают определенного рода приблизительные подсчеты, которые все равно не отражают действительность. А действительность она же совершенно другая и не дай бог ее проверить на практике», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, Российская Федерация и Соединенные Штаты подписали договор СНВ-III в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Срок действия договора — до февраля 2021 года.