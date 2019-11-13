Экс-депутат Рады напомнил Коломойскому, кто разорвал отношения с Россией

Ближайший сосед лучше, чем дальний родственник. Так считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, комментируя желание украинского олигарха Игоря Коломойского выстраивать отношения Украины и России.

Напомним, Коломойский выступил за налаживание отношений с Россией и прекращение конфликта в Донбассе. Об этом бизнесмен-миллиардер рассказал в интервью американской газете The New York Times.

Коломойский высказался за дружбу Украины с Россией. По его словам, когда-нибудь ссора между странами останется в прошлом.

«Они [россияне] в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — объяснил он.

Однажды прекратится и гражданская война на Украине, надеется Коломойский. Жители ДНР и ЛНР и украинцы в будущем смогут жить в мире.

«Пройдет 5–10 лет, и кровь будет забыта, — считает олигарх. — Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело».

Кроме того, бизнесмен не сомневается, что Украина стала оружием в руках США, которые ведут войну с Россией. По его мнению, Вашингтон будет использовать его страну для реализации своих геополитических целей в регионе «до последнего украинца».

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, — констатировал украинский олигарх. — А Вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это».

По словам Владимира Олейника, Украине лучше наладить отношения с Россией. Так, в Киеве понимают, что США «поматросили и бросили» Украину.

«С одной стороны, на Украине почувствовали, что США никогда не простят ей вмешательства во внутренние дела, а власти Киева сделали это. До окончания избирательной кампании в США Украина будет долго получать плоды своей деятельности по полной программе. С другой стороны, украинцы не оправдали надежды европейцев и американцев. А те вложили сумасшедшие деньги, а именно 5 млрд долларов до госпереворота 2014 года и после. При этом деньги разворовали, и коррупция растет. А из проекта «Антироссия» получился пшик. Поэтому поняли, что ближний сосед лучше, чем дальний родственник, который уже давно понял с кем имеет дело», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, в России все помнят, кто начинал госпереворот на Украине в 2014 году, говорит политик. Поэтому не нужно разрыв отношений с Россией списывать на США.

«Тем, кто заявляет, что отношения России и Украины нужно восстановить, необходимо напомнить, что они эти отношения разрывали, а также посылали вооруженные силы в Донбасс. Это все помнят. Поэтому стало ясно, что Украине необходимо менять вектор направления и держать «нос по ветру». Но веры в реализацию Украиной таких шагов нет. Если они хотят жить в одном государстве, то необходимо научиться разговаривать с соотечественниками», — объяснил бывший депутат.

Напомним, в 2014 году жители Крыма и некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате госпереворота при теневой поддержке США. В Крыму был проведен референдум, где абсолютное большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Будущие ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева. Украинская власть в свою очередь объявила Крым «аннексированной территорией», заявив о некой «российской агрессии», а в Донбассе начала силовую операцию, которая продолжается по настоящее время.

Для урегулирования конфликта в Донбассе представители ДНР и ЛНР и Киев подписали Минские соглашения. Однако Украина не спешит выполнять свои обязанности по этому договору.