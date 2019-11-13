Брат жены Соколова шокирован убийством аспирантки в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. Брат последней жены доцента СПбГУ Олега Соколова шокирован жестоким убийством аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге, в котором подозревается профессор.

В разговоре с Пятым каналом мужчина признался, что никак не ожидал от Соколова подобного преступления.

«Ну, шок, конечно, однозначно. Он экспрессивный человек, но абсолютно нормальный. Я подозреваю, что суд, конечно, даст квалификацию его поступкам», — отметил собеседник телеканала.

Он также добавил, что не видит ничего странного в увлечении Соколовым костюмированными вечеринками и пристрастии к историческим реконструкциям. Живой интерес историка к изучаемой им эпохе вполне можно понять.

Ранее сообщалось, что в реке Мойка был выловлен доцент СПбГУ, пытавшийся избавиться от тела 24-летней аспирантки, с которой он встречался. Историк уже дал признательные показания. Причиной убийства стала ссора, вспыхнувшая из-за неприятия Ещенко детей Соколова.

По словам соседки, в день, когда произошла трагедия, она слышала разговор на повышенных тонах в квартире Соколова. Некие мужчина и женщина обменялись взаимными оскорблениями, после чего послышались удары. Ещенко, как утверждает соседка, просила, чтобы ее не трогали, но удары продолжались.

Следствие тем не менее полагает, что причиной смерти аспирантки стали не побои, а выстрел из огнестрельного оружия. Сам подозреваемый отметил, что его сожительница в последнее время агрессивно себя вела и «превратилась в чудовище».