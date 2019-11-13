Девушка с криком «Vive la France» прыгнула в Мойку, где Соколов топил останки жертвы

Санкт-Петербург, 13 ноября. Девушка с криком «Vive la France» прыгнула в реку Мойку, где обвиняемый по делу об убийстве доцент СПбГУ Олег Соколов топил останки жертвы. По словам девушки, акция была направлена на то, чтобы «мифологизировать» трагедию.

Как сообщают СМИ, акцию, посвященную Соколову, девушка по имени Дарья провела минувшим вечером на набережной Мойки. В момент прыжка в реку на девушке была надета бумажная треуголка, раскрашенная в цвета французского флага. В беседе с журналистами она рассказала, что кинулась в воду, чтобы «как-то мифологизировать, реконструировать» произошедшее в Петербурге резонансное преступление.

«Потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому. Я сама никакого отношения к этой истории не имею, просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться», — сказала Дарья в комментарии телеканалу «78».

По ее словам, участие в создании видеоролика принимали три человека: она, оператор и «идейный вдохновитель». Задумка прыгнуть в реку возникла у молодежи почти сразу же после трагедии, отметила девушка.

Напомним, преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета, доценту и историку Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Обвиняемого арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова. Доцента выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире историка полиция обнаружила обезображенное тело Ещенко.

Позже Олег Соколов оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, еще 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы, намереваясь избавиться от него по частям.

Добавим, Олег Соколов известен как наполеонист и основоположник исторической реконструкции в России.