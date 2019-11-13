Свет в доме Арашуковых отключили за неуплату

Москва, 13 ноября. В доме Рауля и Рауфа Арашуковых, которые являются фигурантами уголовного дела, отключили свет за неуплату по коммунальным счетам. Как сообщают СМИ, задолженность за электроэнергию превысила 180 тысяч рублей.

По данным Mash, электрики «Ставропольэнергосбыта» перерезали провода, ведущие к дому Арашуковых. Долг по счетам за электроэнергию составляет 181 тысячу рублей.

Напомним, в конце января Рауфа Арашукова, который являлся одним из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совфеда. Ему вменяют особо тяжкие преступления, в том числе участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совет Федерации лишил его статуса сенатора.

В Петербурге по этому же делу был задержан отец Рауфа Арашукова Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Под стражу взяты оба Арашукова.