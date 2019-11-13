Оппозиция заблокировала трибуну Рады во время рассмотрения законопроекта о продаже земель

Киев, 13 ноября. Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» заблокировала трибуну Верховной рады Украины, когда рассматривался проект закона об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел телеканал «112 Украина». Рада в среду рассматривает законопроект о рынке земли в первом чтении. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроект о рынке сельхозземель. Соответствующий проект предполагает отмену моратория на продажу земли. Зеленский поручил принять его до 1 декабря 2019 года.

Депутаты от «Оппозиционной платформы» перед началом заседания заблокировали трибуну и не дали главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить проект закона. Спустя некоторое время министра пропустили к трибуне.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив о необходимости провести всенародный референдум по вопросу продажи земли сельскохозяйственного назначения. Она напомнила, что семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту Украины с требованием остановить открытие рынка земли. Тимошенко обеспокоена тем, что проект закона о продаже замели сельскохозяйственного назначения позволит продать 42 млн га, или 72% территории государства.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что Украина — это аграрная страна. С его точки зрения, если власти снимут мораторий на продажу сельхозземель, государству наступит конец.