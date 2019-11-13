Захарова заявила о качественно новой борьбе за внимание стран Африки

Москва, 13 ноября. Внимание мирового сообщества к Африке в данный момент колоссально, за континент разворачивается качественно новая борьба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции».

«Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно, — отметила российский дипломат. — По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что раньше борьба была за ресурсы африканских стран, сейчас же идет конкуренция за внимание государств.

«Речь идет о включении в орбиту собственных интересов целого ряда регионов, стран, организаций, объединений», — добавила она.

В этих условиях тот факт, что большая часть африканского населения получает информацию через радио, совершенно меняет расклад мировой информационной повестки, указала Захарова. Она призвала обращать внимание на эти данные и взять это в проработку.

Дипломат также добавил, что роль Африки продемонстрировал прошедший в октябре этого года саммит в Сочи.

Саммит Россия — Африка состоялся в Сочи 23-24 октября. В мероприятиях форума приняли участие представители всех 54 стран африканского континента, при этом 43 государства были представлены на высшем уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва настроена на углубление обоюдовыгодного сотрудничества с африканскими странами.

Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что африканский рынок является привлекательным для российских аграриев.