Коллега доцента СПбГУ Соколова рассказала о еще одной смерти по вине доцента

Санкт-Петербург, 13 ноября. Доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве своей студентки, может быть причастен к смерти еще одного человека. По мнению коллеги Ирины Федоровой, именно из-за его действий в 1981 году был затоплен корабль, в результате чего погиб человек.

По словам коллеги Соколова, он вступил в военно-исторический Петровский клуб и отправился в плавание на корабле в качестве капитана. Из-за непрофессиональных действий Соколова корабль был затоплен, спаслась вся команда, кроме одного человека. В ходе кораблекрушения Соколов бросил запутавшегося в снастях члена команды.

«Человека можно увидеть в деле только в сложной ситуации. Такая тяжелая ситуация настала в тот момент, когда во время перехода между Кронштадтом и Приморском во время большой волны, он не собираясь заниматься разумной деятельностью, он должен был идти так красиво, как ходят на старинных кораблях. Он снял крышки, заливал воду в трюмы, то есть ему надо было видеть эту крутизну», — рассказала Федорова Пятому каналу.

После этого, как считает Федорова, Соколов солгал на суде, исказив картину произошедшего, что позволило ему избежать ответственности.

Напомним, 9 ноября спасатели достали из Мойки доцента СПбГУ Олега Соколова. Историк был в сильном алкогольном опьянении, а в его рюкзаке нашли отпиленные женские руки. После обыска в квартире ученого, в ходе которого был обнаружен расчлененный труп, Соколов признался в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко.

Как заявил сам историк, он собирался жениться на Ещенко, но в результате ссоры 7 ноября застрелил ее из обреза.

Ближайшие два месяца уже бывший преподаватель проведет в СИЗО, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого до 8 января следующего года.