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Беглов поручил ликвидировать свалку в Невском районе

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Беглов поручил ликвидировать свалку в Невском районе

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ликвидировать свалку строительного мусора в Невском районе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал с рабочим визитом в Невский район, где пообщался с местными жителями, которые пожаловались главе города на свалку строительного мусора в районе улиц Русановской и Приневской. По их словам, свалка возникла после завершения строительства одного из объектов на территории микрорайона, передает издание «Невские новости».

Кроме того, жители Невского района показали главе города неухоженную дорогу и пустырь, а также мост, который находится в аварийном состоянии. Беглов поручил главе Невского района разобраться со всеми жалобами жителей, а также ликвидировать свалку и привлечь к ответственности подрядчика, который оставил мусор на территории микрорайона после завершения строительства.

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Источник: «Невские новости»
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