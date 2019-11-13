Экс-депутат ДНР объяснила, почему подросток-убийца в Горловке не будет казнен

Несовершеннолетний житель Донецкой Народной Республики, совершивший зверское убийство девушки в Горловке, не может быть подвергнут высшей мере наказания — смертной казни. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила экс-депутат Верховного совета ДНР (в дальнейшем был переименован в Народный совет ДНР), общественный деятель Яна Мануилова.

Мануилова во время работы депутатом была свидетелем и непосредственным участником формирования Уголовного кодекса ДНР.

«В соответствии со статьей 19 УК ДНР возраст наступления уголовной ответственности — 16 лет. За некоторые виды преступлений, в основном тяжкие, в том числе убийство, — 14 лет, — пояснила собеседница ФАН. — Он попадает под уголовное наказание, потому что на момент совершения преступления ему было 14 лет».

Однако общественница подчеркнула, что подозреваемый в убийстве девушки в Горловке казнен не будет.

«В соответствии с частью 2 статьи 58 УК ДНР высшая мера наказания в виде смертной казни не назначается женщинам, а также лицам, на момент совершения преступления не достигшим 18, и лицам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, — уточнила она. — То есть, молодому человеку на момент совершения преступления было всего лишь 14 лет, а значит, он не попадает под высшую меру наказания в виде смертной казни».

Новость о том, что подростка могут казнить, она считает просто «хайповой» либо результатом некомпетентности тех, кто об этом заявляет. По мнению экс-депутата, эти люди не открывали УК ДНР.

Мануилова рассказала о том, как смертная казнь оказалась в республиканском уголовном кодексе.

«Когда принимался УК ДНР с высшей мерой наказания в виде смертной казни, я была депутатом Верховного совета, которому ставили на голосование этот кодекс. Я была одной из тех, кто был категорически против того, чтобы принимать УК, в котором высшей мерой наказания прописана смертная казнь», — отметила собеседница ФАН.

Причин быть против у депутатов, по ее словам, было несколько.

«Во-первых, в наших условиях сложно ожидать того, что доказанность преступления будет стопроцентной. А во-вторых, к тому моменту были утеряны все дактилоскопические базы, а также гильзотека. Кроме того, были утеряны компетенции в плане расследования: часть опытных оперативных работников, в том числе следователей милиции и прокуратуры и так далее, уехала на Украину. Другая часть — принимали участие в боевых действиях на нашей стороне и непосредственно своей работой не занимались. И в полиции, которую переименовали в милицию, служили молодые-«зеленые» либо те люди, которые в принципе не имели компетенции в этой сфере. Поэтому на тот момент я была против того, чтобы вводить в гражданское общество смертную казнь», — подчеркнула Мануилова, добавив, что принятие в таком виде УК ДНР лоббировала Генеральная прокуратура.

Данная инстанция выступала за введение смертной казни из-за необходимости наказывать мародеров и других.

«Они утверждали, что смертная казнь — это вынужденная мера в условиях военного времени для мародеров и убийц», — уточнила общественница.

В завершении беседы с ФАН Мануилова отметила, что до сих пор считает, что гражданское общество в молодой неокрепшей республике с далеко не совершенной законодательной базой и отсутствием должного количества специалистов для того, чтобы провести следствие объективно и определить факт совершения преступления конкретным человека, не готово к введению в УК ДНР высшей меры наказания в виде смертной казни.

Напомним, что на днях пресс-служба МВД ДНР распространила сообщение, из которого следовало, что несовершеннолетний житель республики, совершивший в июне прошлого года грабеж и убийство девушки, может быть казнен. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14-летний парень несколько раз ударил 22-летнюю жительницу Горловки по голове, после чего задушил ее. Он был задержан по горячим следам. Его причастность к совершению преступления была доказана правоохранительными органами.