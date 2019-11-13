ФАН проводит опрос о проблеме сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе

В связи с резонансным преступлением в Петербурге — жестоким убийством, в котором подозревается преподаватель СПбГУ Олег Соколов, жертвой которого стала его бывшая ученица и сожительница, Федеральное агентство новостей считает важным привлечь внимание к проблеме домогательств в учебных заведениях. Вынуждены признать: проблема чрезвычайно давняя и острая. В России, а ранее в Советском Союзе романы преподавателей со студентками считались абсолютно допустимыми и нормальными, это никак не порицалось ни на уровне ревнителей профессиональной этики, ни обществом. В преподавательской среде достаточно широко распространены домогательства, абьюз и другие формы сексуальной эксплуатации по отношению к учащимся. Эти домогательства носят разный характер: от сальных шуток до гораздо менее «невинных» действий. Как правило, жертва домогательств не может их пресечь, опасаясь отчисления, получения неудовлетворительной оценки на экзамене и других форм давления.

Приближается зимняя сессия, и количество подобных инцидентов может увеличиться. В связи с этим ФАН запускает опрос, в котором на условиях анонимности могут принять участие как студенты и учащиеся всех учебных заведений, так и все, кто пострадал от подобных домогательств или стал их свидетелем.

Предлагаем ответить на следующие вопросы:

Знаете ли вы о сексуальном насилии и/или домогательствах в вашем учебном заведении или на работе?

— Да, я свидетель, но вынужден молчать.

— Да, я являюсь объектом домогательств.

— Да, и я не молчу об этом.

— Нет, не знаю.

— Не считаю это проблемой.

Кроме того, обращайтесь к нам во всех случаях, если вам есть, что рассказать по этой теме.

Для этого предлагаем ответить в свободной форме на следующие вопросы:

— Подвергались ли вы когда-либо сексуальным домогательствам со стороны преподавателей, начальников, работодателей, вообще лиц, по отношению к которым вы находитесь или находились в зависимом положении?

— Грозили ли вам за отказ от навязчивых «ухаживаний» какие-то репрессии — трудности при сдаче экзамена, проблемы на работе и так далее?

— Приходилось ли вам становиться свидетелем подобных домогательств, о которых вы вынуждены были молчать?

— Считаете ли вы, что подобные действия заслуживают публичного осуждения?

— Считаете ли вы, что подобные действия должны подлежать уголовному преследованию?

Если у вас есть истории на эту тему, которыми вы хотите поделиться, можете сделать это анонимно, послав письмо по адресу info@riafan.ru.

