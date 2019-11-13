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Более 850 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

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Более 850 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

Дамаск, 13 ноября. За сутки в Сирию вернулись более 850 беженцев. Около 250 прибыли из Ливана, еще более 600 — с территории Иордании.

В места постоянного проживания за последние сутки вернулись три беженца.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 856 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 247 чел. (женщин – 74, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 609 чел. (женщин – 183, детей – 311)»,  — сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении также говорится о том, что в течение суток инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,2 га территории и обезвредили 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ провел на территории Сирии уже более 2200 гуманитарных операций. Зона проведения акций постоянно расширяется, однако больше всего в них нуждается западная часть страны, наиболее пострадавшая в ходе войны.

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Источник: Пресс-служба МО РФ
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