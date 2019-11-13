Как отдыхаем в 2020 году — календарь выходных и праздничных дней

Постепенно идет на убыль 2019 год, впереди новогодние каникулы, которые пора планировать заранее. Кроме того, в наступающем 2020 году из-за переносов выходных образуются маленькие каникулы, которые тоже имеет смысл распланировать заранее, либо даже присоединить эти дни к очередному отпуску. Календарные сюрпризы, которые ждут россиян в наступающем году, представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Итак — самое главное: майские каникулы удлинят за счет урезания новогодних, а на 23 февраля и 8 марта россияне будут отдыхать по три дня.

Всего в 2020 году в России будет 14 нерабочих праздничных дней, которые, благодаря переносам, превратятся в 26 выходных — фактически, полноценный дополнительный отпуск.

С 1 по 8 января включительно — новогодние каникулы; 7 января — Рождество; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник весны и труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

Если праздник приходится на субботу или воскресенье, по закону выходной переносят на следующий рабочий день. Исключение делается для новогодних каникул и Рождества, тут решение принимает правительство РФ.

Так в 2020 году утвержден перенос выходных с 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, на 4 и 5 мая.

Кроме того, из-за совпадения с выходным нерабочий день с 23 февраля перенесен на 24 февраля, с 8 марта — на 9 марта, с 9 мая — на 11 мая.

В итоге в 2020 году мы будем отдыхать следующие дни: 1—8 января (31 декабря 2019 года — рабочий день); 22—24 февраля; 7—9 марта; 1—5 мая и 9— 11 мая; 12—14 июня; 4 ноября.

Четверг, 31 декабря, в 2020 году — рабочий день. О графике новогодних каникул 2021 года станет известно позже, когда правительство законодательно оформит предложения Минтруда РФ.

Как продлить отпуск с помощью праздников

Трудовой кодекс РФ предусматривает 14-дневный отдых один раз в год. Остальные дни отпуска можно делить по собственному усмотрению, естественно, по согласованию с администрацией вашего предприятия и сообразуясь с производственной необходимостью.

Так, взяв отпуск 9 и 10 января может растянуть восьмидневные новогодние каникулы на 12 дней. Отпуск с 6 по 8 мая подарит 12-дневные майские каникулы. Кроме того, отпуск можно взять перед трехдневными выходными в феврале и марте, либо после Дня России в июне. Это также позволит организовать себе небольшие дополнительные каникулы.