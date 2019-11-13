Признание физлиц иноагентами поможет РФ зеркально отвечать на давление Запада

Государственные органы получат возможность принятия зеркальных мер на усилившееся давление в отношении российских журналистов, работающих в западных странах. Такое мнение озвучил депутат Леонид Левин.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов.

По словам председателя комитета, ко второму чтению поступило 10 поправок. В частности, предлагается на законодательном уровне наделить полномочиями по ведению соответствующего реестра Минюст. Принимать решение о включении в него или исключении он будет совместно с МИД. Это «защитный механизм», который позволит действовать «выверенно» и «взвешенно», считает депутат.

«Установлено, что физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», — рассказал Левин о поправках.

Он уточнил, что для подтверждения сотрудничества необходимо соблюдение двух условий, первое из которых — «участие в создании и/или распространении информации иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента и/или российского юридического лица, учрежденного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента».

Вторым условием станет получение денежных средств из иностранных источников. Как ожидается, каким образом подтверждать факт финансирования, решит сам Минюст «совместно с другими уполномоченными органами».

Особый интерес журналистов вызвал вопрос о том, не подпадут ли под действие закона при его принятии блогеры и публицисты.

«Если кто-то по тому или иному вопросу занимает оппозиционную позицию, ему нравятся публикации, которые критикуют власти или подобного рода высказывания, мы никаким образом свободу слова и свободу распространения информации данным законом не ограничиваем. Пожалуйста, вы можете это публиковать, делиться своим мнением в том числе. Речь идет об узком круге лиц, которые получают финансирование и сотрудничают», — пояснил глава комитета.

Возможность признания физлица иноагентом появится в том случае, если он по поручению иностранного СМИ готовит для него материал за деньги, отметил Левин. При этом сам факт сотрудничества с иноагентом не может стать основанием для соответствующего реестра. Это не норма прямого действия, отметил парламентарий.

«То, что после того, как он [физическое лицо] попадет в этот список, ему будет необходимо отчитываться о своих финансовых расходах, о тех деньгах, которые он получил, безусловно, будет так», — обратил внимание Левин.

Поправками ко второму чтению проекта было также исключено принятое в первом положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента без соответствующей маркировки, а также изменен порядок ограничения доступа к информационным ресурсам иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, российского юридического лица, выполняющего эти функции.

Поправками уточнено, что лицо, признанное иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, до вступления в силу данного закона будет обязано учредить российское юридическое лицо. Те, кто уже находится в реестре, — до 1 февраля 2020 года, те, кто будет признан иноагентом в дальнейшем, — «в течение одного месяца со дня признания таковыми».

По словам Левина, прямой параллели между попытками вмешательства в российские выборы, совершенными этим летом, и возвращением к работе над законопроектом проводить нельзя, однако поправки глав соответствующих комиссий Госдумы и Совета Федерации «актуализировали ее, ускорили ее завершение».