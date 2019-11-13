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Россия зафиксировала 29 случаев стрельбы в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

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Россия зафиксировала 29 случаев стрельбы в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 13 ноября. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 29 случаев стрельбы на территории республики за сутки, а Турция сообщила о 16. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.               

Российская часть представительства проинформировала о семь случаях стрельбы в Хаме, восьми — в Алеппо, семи — в Идлибе.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — семь, Идлиб — два, Хама — четыре, Алеппо — три», — указывается в сообщении.

Также Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Сайда в провинции Даръа. В рамках акции сотрудники ЦПВС раздали 500 продовольственных наборов с мукой и сладостями.

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