Подозреваемый в угрозах судье задержан при попытке покинуть Россию

Москва, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, подозреваемый Евгений Ерзунов был задержан в аэропорту «Внуково», когда пытался покинуть территорию России.

Ранее правоохранители задержании двоих фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту публикации в Сети публичных призывов к экстремизму и угроз убийством судье Московского городского суда. Один из задержанных Сергей Половец признал свою вину, а также дал показания, сообщив следствию сведения об авторе поста с угрозами, которым оказался Ерзунов.

«Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта «Внуково», — сообщила Петренко.

В ближайшее время Ерзунову будет предъявлено обвинение по статье 296 УК РФ «Угроза убийством и причинения вреда здоровью». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.