ВВС Украины идут на посадку

В Киеве настаивают на необходимости скорейшего перевооружения ВВС Украины за счет масштабных закупок военных самолетов иностранного производства. В том, насколько реализуем этот план, разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

От величия к ничтожеству

В наследство от развалившегося Советского Союза ВВС Украины досталась колоссальная группировка военной авиации, насчитывавшая порядка 1100 самолетов. Помимо прочего, в число этих бортов входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Еще к этой армаде прилагались почти девять сотен вертолетов.

Сейчас это может показаться невероятным, но в 1992 году по количественному показателю военная авиация Украины уступала лишь ВВС США, России и Китая! Причем украинский авиапарк начала 1990-х был весьма современным и вполне соответствовал уровню страны, претендующей на статус региональной державы.

Однако очень быстро выяснилось, что сохранить в строю все числящиеся на балансе ВСУ 2800 летательных аппаратов Киев не способен ни технически, ни финансово. Наиболее дорогостоящими в обслуживании и эксплуатации являлись «Белые лебеди» Ту-160, что и предопределило их участь. С 1998 года по программе Нанна—Лугара Украиной были утилизированы 10 Ту-160, один передан в Полтавский музей дальней авиации, а оставшимися восемью бортами украинцы расплатились с Россией в счет поставок природного газа.

Остальным летательным аппаратам ВВС Украины повезло немногим больше. В итоге, когда после Евромайдана Крым «отчалил» в сторону России, а в Донбассе вспыхнула гражданская война, в Киеве обнаружили, что от былой украинской воздушной мощи остались «рожки да ножки».

Тогда на ремонт и модернизацию сохранившегося авиапарка немедленно были выделены значительные средства. В патриотическом угаре 2016 год был даже объявлен годом украинских ВВС… Но помогло это мало.

«Военно-воздушная мощь Украины показала себя плохо обученной и неспособной адаптировать и улучшать свои основные элементы в ходе внутреннего асимметричного конфликта, который продолжается в юго-восточных регионах страны», — резюмировали авторы заметки Ukraine’s Asymmetrical Battlefield, опубликованной в 2015 году в британском журнале Air International.

Степень деградации украинской военной авиации наглядно демонстрируют данные еще одного британского аналитического издания, The Military Balance. Согласно им, после всех усилий по укреплению ВВС, предпринятых правительством Петра Порошенко, на начало 2018 года Повітряні Сили Збройних Сил имели в своем составе всего около 80 истребителей МиГ-29 и Су-27, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 31 штурмовик Су-25, а также около 47 вертолетов.

При этом реально в воздух из-за неудовлетворительного состояния техники и нехватки обученного личного состава могло подняться в лучшем случае не более двух третей машин. Средний налет в год в ВВС Украины на тот момент составлял 40 часов. Для сравнения напомним, что тот же показатель в 2018 году в ВВС России составлял более 100 часов.

Добавим еще несколько важных нюансов. ВВС Украины практически лишились возможности использовать управляемое авиационное вооружение класса «воздух—поверхность». Имеющийся у Киева авиапарк приближается к критическим показателям износа и по современным меркам изрядно устарел. Попытки же ОПК Украины реализовать программу модернизации украинских военных самолетов по большей части провалились.

Как спасти авиацию Украины?

Неудивительно, что в Киеве пытаются изыскать разнообразные способы «реанимации» своих ВВС.

Одним из примеров подобных действий, скоропалительных и громогласных, является попытка приобретения в Бразилии легких турбовинтовых штурмовиков EMB-314 Super Tucano.

Вероятность их получения Киевом пока весьма неочевидна, что связано не только с непростой экономической ситуацией на Украине, но и с пониманием того банального факта, что покупка бразильских Super Tucano — это паллиатив. При всех несомненных достоинствах турбовинтового детища фирмы Embraer, считающегося одним из лучших самолетов в своем классе, один лишь Super Tucano не способен заменить собой полноценные реактивные истребители, бомбардировщики и штурмовики. К тому же украинский ОПК продолжает демонстрировать неспособность не только создавать новые военные самолеты, но и поддерживать исправность уже имеющихся.

Столь критическая ситуация побудила Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ проанализировать возможные схемы обновления авиапарка украинских ВВС. Основные выводы, к которым пришли в ходе исследования специалисты ЦНИИ ВВТ ВСУ, недавно опубликовал украинский информресурс Defense Express в заметке с показательным названием «Как спасти авиацию Украины. Какими могут быть Воздушные силы Украины через 5 лет».

Текущее положение вещей представляется украинским военным следующим образом.

По оценке командования ВВС Украины, имеющийся парк военных самолетов, с учетом продления сроков их службы и ресурса, позволит украинским пилотам эксплуатировать МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 до 2025 года. Максимум — до 2030-го, но это, как говорится, уже «край». Украинские военные честно указывают, что большая часть имеющегося авиапарка, скорее всего, будет списана в ближайшие десять лет.

Подобное положение дел означает, что формирование подходов к замене парка военных самолетов на Украине уже сегодня является чрезвычайно актуальным. Более того, это самая сложная проблема в области военно-технической политики «незалежной» на ближайшие пять лет.

С учетом невозможности приобретения новых самолетов и комплектующих к ним в России, Повітряні Сили Збройних Сил України оказываются в очень непростом положении. Либо ОПК Украины своими силами или в кооперации с иностранными (читай — «не российскими») предприятиями в самое ближайшее время конструирует и начинает выпускать современные аналоги МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Либо на территории Украины локализуется производство и сборка иностранных (читай — «не российских») современных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Либо же, наконец, Киев приобретает современные военные самолеты за пределами Украины (и России).

Если ни один из этих вариантов не будет успешно реализован, то после 2030 года от ВВС Украины останется только название.

Исходя из того, мягко говоря, неблестящего положения, в котором сейчас пребывают предприятия украинского ОПК, надеяться на первые два «либо» явно не приходится. Остается третий способ решения проблемы — самый простой, но и самый затратный. Речь идет о приобретении военных самолетов у США и их сателлитов, или у КНР.

Выбора просто нет

С целью хоть какой-то минимизации расходов специалисты ЦНИИ ВВТ ВСУ призывают в будущем сократить количество классов состоящих на вооружении в ВВС Украины самолетов до трех: многофункциональных реактивных истребителей, учебно-тренировочных реактивных самолетов и учебно-тренировочных турбовинтовых самолетов.

Оптимальным видится приобретение самолетов партиями не менее чем по 12 в каждой. Поскольку дюжина бортов — это «одна авиационная эскадрилья, являющаяся отдельным подразделением, способным самостоятельно вести боевые действия».

Что же может потенциально предложить Украине существующий авиарынок?

В категории многофункциональных реактивных истребителей украинские аналитики указывают четыре машины: американский F-35A Lightning II, выпускающийся в Евросоюзе EF-2000 Typhoon, французский Rafale C и шведский JAS-39 Gripen NG. Самым дешевым из этой крылатой компании является «швед».

С учетом затрат на поставку самолетов, авиационного вооружения, тренажеров, а также обучения пилотов и техперсонала, средняя стоимость одной эскадрильи JAS-39 Gripen NG, по мнению специалистов ЦНИИ ВВТ ВСУ, должна находиться в пределах 1,7 млрд долларов. Что почти в три раза превышает расходы Украины в 2019 году на все закупки и ремонт вооружения и военной техники всех видов и родов войск Украинской армии.

С учетом этого «внезапного» открытия украинские военные рекомендуют в первую очередь обратить внимание на возможность покупки иностранных учебно-тренировочных реактивных и учебно-тренировочных турбовинтовых самолетов. Во-первых, они, как правило, выпускаются и в учебно-боевых вариантах. Во-вторых, они заметно доступнее по стоимости, чем многофункциональные реактивные истребители.

Так, например, эскадрилья китайских реактивных УТС Hongdu L-15 обойдется Киеву примерно в 440 млн долларов — что, впрочем, составляет более 60% расходов Украины в 2019 году на все закупки и ремонт вооружения и военной техники всех видов и родов войск ВСУ. Ну, а эскадрилья бразильских турбовинтовых EMB-314 Super Tucano обойдется Украине и того дешевле — в 213 млн долларов. Это «всего» 30% уже сами догадались, чего.

Да, цены даже на самые дешевые машины кусаются. Но выбора у Киева, как считают специалисты ЦНИИ ВВТ ВСУ, просто нет. В общем, «надо брать!» На первых порах — иностранные УТС. Если позволят средства — реактивные и турбовинтовые. Если с деньгами все будет плохо — только турбовинтовые. Но искать деньги и «пробивать» контракты на самолеты надо прямо сейчас, иначе уже через пять лет ВВС Украины рискуют остаться вообще без летающих машин.

Попутно необходимо изыскивать любые возможности получения после 2025 года доступа к современным многофункциональным реактивным истребителям. Если план с приобретением истребителей «не взлетит», то ВВС через десять лет останутся только с купленными за границей учебно-тренировочными самолетами. Конечно, полностью заменить специализированные истребители, бомбардировщики и штурмовики эти УТС не смогут. Но, будучи новыми и современными, они позволят летному и техсоставу ВВС сохранить хоть какую-то квалификацию, а армии — иметь хоть какую-то воздушную поддержку.

Если же продолжать «сидеть ровно», ничего не делать и «кормить» украинскую общественность прожектами о том, как Дядя Сэм или Брюссель однажды расщедрятся и бесплатно завалят ВСУ военными самолетами, то к 2030 году ВВС Украины рискуют перейти исключительно на наземный вариант несения службы.

Вероятность стремится к нулю

Что ж, логика в рассуждениях специалистов ЦНИИ ВВТ ВСУ, несомненно, присутствует. Вместе с тем вряд ли вызывает сомнения вывод о финансовой несостоятельности современной Украины и продолжающемся процессе деградации как ее ОПК, так и ВСУ.

Да и вообще, с учетом текущих политико-экономических реалий, имеющих место к западу от границ ДНР и ЛНР, вероятность масштабных закупок Киевом военных самолетов иностранного производства стремится к нулю. Что, в свою очередь, предвещает неминуемый окончательный закат ВВС Украины. Осталось подождать 5—10 лет, хотя нам кажется, что это случится намного раньше.

Иными словами, ВВС Украины идут на посадку и, скорее всего, навсегда.