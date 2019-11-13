Коломойский обвинил США в использовании Украины и выступил за дружбу с Россией

Киев, 13 ноября. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США используют его страну в своих геополитических целях, направленных против России. Об этом бизнесмен-миллиардер сообщил в интервью американской газете The New York Times.

Коломойский выступил за дружбу Украины с Россией. Он отметил, что когда-нибудь ссора между странами останется в прошлом.

«Они [россияне] в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — выразил он мнение.

Он добавил, что однажды прекратиться и гражданская война на Украине. Жители ДНР и ЛНР и украинцы в будущем смогут жить в мире.

«Пройдет 5-10 лет, и кровь будет забыта, — считает Коломойский. — Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело».

Кроме того, олигарх убежден, что Украина стала оружием в руках США, которые ведут войну с Россией. Он убежден, что Вашингтон будет использовать его страну для реализации своих геополитических целей в регионе «до последнего украинца».

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, — констатировал украинский олигарх. — А Вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это».

Напомним, в 2014 году жители Крыма и некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате госпереворота при теневой поддержке США. В Крыму был проведен референдум, где абсолютное большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Будущие ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева. Украинская власть в свою очередь объявила Крым «аннексированной территорией», заявив о некой «российской агрессии», а в Донбассе начала силовую операцию, которая продолжается по настоящее время.

Для урегулирования конфликта в Донбассе представители ДНР и ЛНР и Киев подписали Минские соглашения. Однако Украина не спешит выполнять свои обязанности по этому договору.