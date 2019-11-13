«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угрозы потери средств

Москва, 13 ноября. Российская государственная корпорация «Газпром» отменила намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за угрозы потери денег в случае атак со стороны «Нафтогаза Украины». Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, юристы, которые организовывали сделку, не смогли гарантировать, что привлеченные финансы не будут потеряны. Источник отметил, что для новой программы бондов собраны все необходимые документы и информационные материалы, поэтому «Газпром» все же может привлечь деньги в ближайшее время в случае открытия благоприятного «окна».

В конце ноября российская компания выпустит отчет по МСФО по итогам трех кварталов. Для этого необходимо будет разместить эмиссионные документы, и «Газпром» уже не выйдет с новыми бондами до конца текущего года, рассказал источник.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа по транзиту. При определении этой суммы учитывался долг украинской корпорации перед «Газпромом», сообщает «Утро.ру». Российская компания намерена обжаловать данное решение, но «Нафтогаз» не хочет ждать рассмотрения апелляции, поэтому украинская компания «охотится» на активы «Газпрома», находящиеся в юрисдикции других стран. Отметим, что «Нафтогаз» потерял 1,6 миллиарда долларов на судебной тяжбе с российской компанией.