«Ростов» готов продать Чистякова за 4,5 млн евро

Ростов-на-Дону, 13 ноября. Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По словам источника, ростовчане приняли решение отпустить футболиста, если по нему будет получено выгодное предложение. Ранее, напомним, клуб принципиально не хотел отпускать кого-либо из своих игроков до окончания сезона.

Сообщается, что «Ростов» хочет выручить с продажи 25-летнего защитника 4,5 млн евро. Наиболее предметный интерес к игроку проявляет «Зенит», который делал по нему предложение еще в ходе летнего трансферного окна. Известно также, что в настоящий момент Чистяков остается приоритетным вариантом для укрепления линии обороны петербуржцев.

Чистяков перешел в «Ростов» из «Тамбова» летом. В текущем сезоне он провел 16 матчей. Футболист во второй раз вызван в расположение сборной России, однако пока не дебютировал за национальную команду.