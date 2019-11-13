Из-за угрозы эпидемий украинцы массово закупают сыворотку и вакцины в России и Белоруссии

На днях чиновники украинского министерства здравоохранения были вынуждены признать, что эпидемиологическая ситуация в целом ряде регионов на территории от Ужгорода до Мариуполя фактически вышла из-под контроля медиков. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным официального Киева, только за последние два месяца на Украине были зафиксированы не менее 90 случаев заболевания дифтерией, а также подтверждены диагнозы менингита и кори у девятисот человек. Еще более двух тысяч пациентов стационаров крайне нуждаются в соответствующих лекарствах от столбняка и сепсиса. На этом фоне, не имея возможности рассчитывать на местного производителя соответствующих препаратов, рядовые украинцы обратились за помощью к соседним государствам — преимущественно России и Белоруссии. Порой эта инициатива оказывается наказуемой.

Пассажир поезда Минск — Киев Юрий Воргуль (имя изменено. — Прим. ФАН) попал в крайне неприятную для себя ситуацию. Его, уже немолодого человека и заслуженного киевского педагога, представители таможенной службы Украины заподозрили в попытке провезти через белорусско-украинскую границу партию психотропных веществ. Поначалу все попытки Юрия Васильевича доказать таможенникам, что в его саквояже находятся две дозы вакцины от дифтерии (по числу воспитанников возглавляемого им интерната) должного эффекта не возымели.

Правоохранители составили на задержанного Воргуля положенный протокол и порекомендовали тому искать хорошего адвоката: по украинскому законодательству за нелегальный провоз «препаратов сомнительного происхождения» педагогу грозило до семи лет тюремного заключения. Однако вскоре в дело вмешались сотрудники санитарной службы, установившие, что никаких противоправных действий снятый с поезда преподаватель не совершал.

«В Киеве действительно остались ограниченные запасы противодифтерийных средств, — отметили медики в пояснительной записке. — Купив эти лекарства в сопредельной стране, гр-н Воргуль руководствовался исключительно интересами своих подопечных».

Поговаривают, что впоследствии украинские пограничники не только гарантировали Юрию Васильевичу беспрепятственный проезд до Киева, но и снабдили его так называемым «суточным пайком».

Информацию о том, что в самом Киеве катастрофически не хватает вакцин от дифтерии, подтвердила и руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения при Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

«Минздрав Украины не приобретал необходимые медикаменты ни в 2018-м, ни в нынешнем году, — резюмировала, в частности, она. — У нас было всего восемь флаконов с вакциной, три из которых мы уже использовали на одну из заболевших пациенток. Как будем распределять остальные пять — непонятно».

В подобной растерянности пребывают и врачи на периферии. Так, например, за последний месяц в Закарпатье поступило всего восемь флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина, причем указанные лекарства были отправлены из соседних Львовской и Ивано-Франковской областей, где на данный момент также были зафиксированы случаи дифтерии.

«И в данном конкретном случае речь идет только о дифтерии. Сколько наших сограждан оказались на грани жизни и смерти из-за нехватки средств на лечение вирусного менингита, кори и даже гриппа, с точностью не скажет никто, — подчеркнула в доверительной беседе с корреспондентом ФАН активистка украинской общественной организации «Пациенты за будущее» Ольга Жарко. — Выход один: родственникам больных приходится самостоятельно покупать нужные препараты. Европейские лекарства в нашей стране стоят в несколько раз дороже российских и белорусских аналогов, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители Украины массово закупают их в РФ и РБ. На фоне возникшей угрозы для здоровья нам наплевать на тот факт, что большинство медикаментов из России и Белоруссии Киев не сертифицировал».

Похоже, это действительно так. По словам сотрудницы одного из харьковских отделений частной почтовой службы Марины С., ее фирма ежедневно доставляет клиентам до двадцати посылок с медпрепаратами из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Бреста.

«Может быть, мы и нарушаем какие-то законы, однако если партия иностранно вакцины спасет чью-либо жизнь, на отсутствие всяческих сертификатов мы попросту закроем глаза», — сказала она.

Тем временем украинский Минздрав уже призвал сограждан «не поддаваться панике».