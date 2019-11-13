Захарова объяснила быстрый рост числа русскоязычных радиостанций за рубежом

Москва, 13 ноября. Количество русскоязычных радиостанций за рубежом стремительно растет, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции».

По ее словам, за последние годы фиксируется увеличение числа русскоязычных эфирных радиостанций за рубежом. Согласно приведенным Захаровой статистическим данным, в период с 2010 года по 2018 год их число выросло со 175 до практически до 500.

«Речь идет как о дальнем, так и о ближнем зарубежье. Здесь тоже цифры явно свидетельствуют о том, что значение радио и радиослужбы будет неизменно возрастать», — заметила Захарова.

Он обратила особое внимание на тот факт, что все это происходит в сложной геополитической обстановке. Роль радио, как подчеркнула Захарова, становится особенной. Это связано с тем, что «можно приводить немало примеров блокирования работы корреспондентской сети на территории тех или иных государств». Запад регулярно пытается блокировать новостной контент в Интернете, а случаи блокировки радиочастот единичны.

«В этом смысле роль радио как возможности передачи информации опять же выходит на совершенно иные позиции, которые предстоит только осмыслить», — сказала Захарова.

Представитель МИД также объяснила популярность русскоязычных радио. По ее словам, во многих странах это «единственная альтернативная точка зрения, которая доступна в медиасреде».