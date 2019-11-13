Малые бизнесмены Украины устроили «концерт» для «слуг народа»

В Киеве перед КВЦ «Парковый», в котором проходило заседание правящей фракции «Слуга народа», состоялась громкая акция протеста. Корреспондент Федерального агентства новостей пришла на нее и своими глазами наблюдала, как три десятка человек могут поднять на уши целый микрорайон.

На нынешнюю осень пришелся пик протестов малых бизнесменов по всей Украине. Новые власти страны в авральном порядке пытаются принять законы, вводящие строгую налоговую отчетность для ларечников и лотошников. Те, в свою очередь, воспринимают это как беспредел со стороны государства и громко протестуют, причем громко в буквальном смысле.

Акция протеста малых бизнесменов изначально планировалась перед Верховной радой, и корреспондент ФАН в назначенное время пришла именно туда. Стоя на пустой площади перед парламентом, она поняла, что митинг просто сменил место проведения. Снизу, с набережной Днепра, где стоит КВЦ «Парковый», разносились истошные вопли протеста, прекрасно слышимые у Рады.

Спустившись на набережную, корреспондент увидела, что под центральным входом собралось три десятка активистов, неистово выступавших против введения кассовых аппаратов. Манифестанты держали в руках плакаты «Защитите ФОП», «Президент, держи свое слово!» и «Не дадим уничтожить «упрощенку»!» Они так истошно орали в свои мегафоны, что митинг было слышно чуть ли не по всему правобережью Днепра.

Главные постулаты активистов, которые требуют отмены введения кассовых аппаратов для лотков и ларьков: «это спецоперация власти, идет зачистка малого бизнеса по заказу крупных компаний».

«После того, как малые торговые точки «благодаря» новым законам позакрываются и исчезнут, крупные торговые сети тут же поднимут цены на свою продукцию! Люди, как вы не понимаете, идет зачистка рынка! После нее крупные торговцы сразу же залезут к вам в карман!» — кричала одна из малых бизнесвумен.

Активисты предложили властям бороться не с мелкими предпринимателями, которые «и так еле выживают», а с контрабандой на таможнях, и более тщательно собирать налоги у крупных компаний. Все это действо снимали как минимум десять телекамер. Но каналам митинг был интересен в последнюю очередь. Киевская пресса ожидала у входа в КВЦ раскрученных политиков, участвовавших в мероприятии «Слуги народа».

В какой-то момент журналистам повезло — к прессе вышел Данил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Журналисты быстро сомкнули вокруг него кольцо и попытались задавать ему вопросы. Однако малые бизнесмены не растерялись — они тоже узнали депутата, от которого идут все их нынешние проблемы, и начали скакать вокруг камер с плакатами, дико вопить, улюлюкать и свистеть в дудки, чтобы помешать Гетманцеву сказать хоть слово. В итоге, помаявшись некоторое время перед микрофонами, главный финансист Рады развернулся и ушел вовнутрь КВЦ.

После этого пикетчики начали с двойной энергией требовать отмены законов №128, 129, которые, по их убеждению, «уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности».

«Мы требуем не наказывать кассовыми аппаратами промежуточное звено — нас, мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Лучше пусть власть занимается теми, кто ввозит «серую» и неучтенную продукцию в страну», — заявили митингующие.

В самой Верховной раде часть депутатов сочувствует манифестантам. Как заявила ранее нардеп Нина Южанина, «законы об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточении наказания за невыдачу чеков, принятые Радой, приведут к росту социальной напряженности и закрытию большей части малых предприятий, работающих на «упрощенке».

Во власти называют ясную причину таких шагов — огромные бюджетные потери.

«Из-за занижения оборота физлицами-предпринимателями госбюджет Украины ежегодно недополучает около 2–2,5 миллиарда гривен. Любые обвинения в притеснении бизнесменов — это поклеп, — говорит Данил Гетманцев. — Такие слухи распространяют те, кто просто не готов работать по закону».

По его словам, принятые новшества инициированы «белым» бизнесом, который, заходя на рынок, вынужден работать «по-черному», чтобы оставаться конкурентным. Поэтому изменения в фискальных законах нацелены на создание равных условий для всех.

По впечатлениям ФАН, сейчас на многочисленных украинских рынках не увидишь ни одного кассового аппарата. Да и в небольших магазинчиках они встречаются редко. Их используют преимущественно торговые точки, зарегистрированные как юридические лица. Правда, есть и торговцы, кто уже установил РРО, но «забыл» перевести их в фискальный режим. То есть у них кассовые аппараты стоят и выдают чеки, но на деле работают «в мусорное ведро».

Законы №128 и 129, против которых так яростно митингуют малые бизнесмены, были приняты Верховной радой еще 20 сентября, а президент Зеленский подписал их 17 октября. Согласно им, основную массу мелких предпринимателей изменения затронут с 1 января 2021 года. А тем, кто торгует ювелирными изделиями, лекарствами и бытовой техникой, держит кафе, ресторан или отель, придется поторопиться с установкой РРО до 1 октября 2020-го.