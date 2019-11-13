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Малые бизнесмены Украины устроили «концерт» для «слуг народа»

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Малые бизнесмены устроили «концерт» для «слуг народа»

В Киеве перед КВЦ «Парковый», в котором проходило заседание правящей фракции «Слуга народа», состоялась громкая акция протеста. Корреспондент Федерального агентства новостей пришла на нее и своими глазами наблюдала, как три десятка человек могут поднять на уши целый микрорайон.

На нынешнюю осень пришелся пик протестов малых бизнесменов по всей Украине. Новые власти страны в авральном порядке пытаются принять законы, вводящие строгую налоговую отчетность для ларечников и лотошников. Те, в свою очередь, воспринимают это как беспредел со стороны государства и громко протестуют, причем громко в буквальном смысле. 

Акция протеста малых бизнесменов изначально планировалась перед Верховной радой, и корреспондент ФАН в назначенное время пришла именно туда. Стоя на пустой площади перед парламентом, она поняла, что митинг просто сменил место проведения. Снизу, с набережной Днепра, где стоит КВЦ «Парковый», разносились истошные вопли протеста, прекрасно слышимые у Рады.  

Спустившись на набережную, корреспондент увидела, что под центральным входом собралось три десятка активистов, неистово выступавших против введения кассовых аппаратов. Манифестанты держали в руках плакаты «Защитите ФОП», «Президент, держи свое слово!» и «Не дадим уничтожить «упрощенку»!» Они так истошно орали в свои мегафоны, что митинг было слышно чуть ли не по всему правобережью Днепра.

Малые бизнесмены устроили «концерт» для «слуг народа»

Главные постулаты активистов, которые требуют отмены введения кассовых аппаратов для лотков и ларьков: «это спецоперация власти, идет зачистка малого бизнеса по заказу крупных компаний».

«После того, как малые торговые точки «благодаря» новым законам позакрываются и исчезнут, крупные торговые сети тут же поднимут цены на свою продукцию! Люди, как вы не понимаете, идет зачистка рынка! После нее крупные торговцы сразу же залезут к вам в карман!» — кричала одна из малых бизнесвумен.

Активисты предложили властям бороться не с мелкими предпринимателями, которые «и так еле выживают», а с контрабандой на таможнях, и более тщательно собирать налоги у крупных компаний. Все это действо снимали как минимум десять телекамер. Но каналам митинг был интересен в последнюю очередь. Киевская пресса ожидала у входа в КВЦ раскрученных политиков, участвовавших в мероприятии «Слуги народа». 

Малые бизнесмены устроили «концерт» для «слуг народа»

В какой-то момент журналистам повезло — к прессе вышел Данил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Журналисты быстро сомкнули вокруг него кольцо и попытались задавать ему вопросы. Однако малые бизнесмены не растерялись — они тоже узнали депутата, от которого идут все их нынешние проблемы, и начали скакать вокруг камер с плакатами, дико вопить, улюлюкать и свистеть в дудки, чтобы помешать Гетманцеву сказать хоть слово. В итоге, помаявшись некоторое время перед микрофонами, главный финансист Рады развернулся и ушел вовнутрь КВЦ.  

После этого пикетчики начали с двойной энергией требовать отмены законов №128, 129, которые, по их убеждению, «уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности».

«Мы требуем не наказывать кассовыми аппаратами промежуточное звено — нас, мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Лучше пусть власть занимается теми, кто ввозит «серую» и неучтенную продукцию в страну», — заявили митингующие. 

Малые бизнесмены устроили «концерт» для «слуг народа»

В самой Верховной раде часть депутатов сочувствует манифестантам. Как заявила ранее нардеп Нина Южанина, «законы об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточении наказания за невыдачу чеков, принятые Радой, приведут к росту социальной напряженности и закрытию большей части малых предприятий, работающих на «упрощенке».

Во власти называют ясную причину таких шагов — огромные бюджетные потери.

«Из-за занижения оборота физлицами-предпринимателями госбюджет Украины ежегодно недополучает около 2–2,5 миллиарда гривен. Любые обвинения в притеснении бизнесменов — это поклеп, — говорит Данил Гетманцев. — Такие слухи распространяют те, кто просто не готов работать по закону». 

По его словам, принятые новшества инициированы «белым» бизнесом, который, заходя на рынок, вынужден работать «по-черному», чтобы оставаться конкурентным. Поэтому изменения в фискальных законах нацелены на создание равных условий для всех.

По впечатлениям ФАН, сейчас на многочисленных украинских рынках не увидишь ни одного кассового аппарата. Да и в небольших магазинчиках они встречаются редко. Их используют преимущественно торговые точки, зарегистрированные как юридические лица. Правда, есть и торговцы, кто уже установил РРО, но «забыл» перевести их в фискальный режим. То есть у них кассовые аппараты стоят и выдают чеки, но на деле работают «в мусорное ведро».

Малые бизнесмены устроили «концерт» для «слуг народа»

Законы №128 и 129, против которых так яростно митингуют малые бизнесмены, были приняты Верховной радой еще 20 сентября, а президент Зеленский подписал их 17 октября. Согласно им, основную массу мелких предпринимателей изменения затронут с 1 января 2021 года. А тем, кто торгует ювелирными изделиями, лекарствами и бытовой техникой, держит кафе, ресторан или отель, придется поторопиться с установкой РРО до 1 октября 2020-го.

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