Причина смерти девочки в «Артеке» не криминальная, заявил источник

Москва, 13 ноября. Причина смерти 15-летней девочки, скончавшейся в международном детском центре «Артек», не была криминальной, по предварительным данным. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника ФАН, результаты экспертизы еще не готовы.

«Без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, смерть не криминальная», — сообщил источник.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти школьницы в международном детском центре «Артек». Сообщалось, что 15-летняя девочка приехала на отдых из Махачкалы. Накануне вечером она легла спать, а утром ребенка обнаружили мертвым. Следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить картину событий, которые предшествовали трагедии.