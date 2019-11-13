Москва, 13 ноября. Белоруссия рассматривает Россию как основного союзника и планирует и дальше укреплять с ней отношения, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, у Минска и Москвы складываются хорошие отношения. Минск рассматривает РФ как основного союзника и хочет еще больше укрепить отношения.

«Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа», — подчеркнул он.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, при этом Макей уточнил, что Белоруссия «не должна смотреть только на Россию».

«Мы рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера. Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире», — добавил он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Минска. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, которая прошла в Минске.

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Западной Европе не проявляют желания сотрудничать с Минском. По его словам, этому препятствует белорусская экономика.

Ранее на встрече с журналистами Лукашенко сообщил, что может откровенно говорить с президентом России Владимиром Путиным на любые темы. 7 октября белорусский лидер поздравил Путина с днем рождения по телефону. В ходе беседы главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений и взаимодействие на площадках интеграционных объединений.

Как подчеркнул Лукашенко, несмотря на развитие интеграционных процессов, Белоруссия не опасается за свой суверенитет. По его словам, независимость страны продолжит укрепляться, чего бы это ни стоило.Также белорусский лидер отметил, что в Минске большинство выступает за «добрые и союзнические» отношения с Москвой.