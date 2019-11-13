Террористы ПНС Ливии поставили в Одессу нефть в обмен на украинских наемников

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отблагодарили Украину нефтью за помощь в ремонте военной техники, а также переброску в Триполи украинских пилотов и наемников. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ливийское «черное золото» в Одессе

В порту Одессы выгрузили первую партию ливийской сырой нефти. Об этом во вторник сообщила пресс-служба порта.

Согласно данным главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», танкер Prometheus Energy доставил в Одессу 81 282 тонны нефти из ливийского порта Аз-Завия, который контролируется бандформированиями ПНС Ливии.

Журналисты ФАН решили разобраться, как Киев получил нового поставщика нефти.

Ливия зовет украинских «нефтяников» на помощь

Украинские власти давно и крепко поддерживают террористический режим ПНС Ливии. Этому существует множество свидетельств.

Украинские механики ремонтируют старую военную технику, имеющуюся в арсенале боевиков триполитанского «правительства», украинские пилоты перевозят боеприпасы, которые бандформирования ПНС используют против военных Ливийской национальной армии (ЛНА), ведущих антитеррористическую операцию на северо-западе страны, а недавно появилась информация, что Киев готовится отправить в Триполи украинских наемников.

Прикрытием для переброски бойцов из так называемых «добровольческих батальонов», которых на Украине после 2014 года образовалось великое множество, вероятнее всего, станет официальное приглашение ливийской нефтегазовой компании Рас-Лануф. Шаабан Бсибсо — председатель совета директоров Рас-Лануфа — незадолго до поставки нефти в Одессу встречался с украинским дипломатом Николаем Нагорным и предлагал Киеву отправить своих «нефтяников» в Ливию. Якобы североафриканская страна нуждается в украинских «технических специалистах».

Чем могут помочь одному из крупнейших по количеству запасов нефти государству украинские нефтяники, рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик. По его словам, сотрудничество Украины с ПНС, которое с полным на то основанием считается террористической структурой, никого удивить не может.

«Принципиальной разницы между боевыми частями ПНС и теми же «правосеками» (запрещенный в РФ «Правый сектор»1. — Прим. ФАН) из карательного батальона «Азов», к примеру, никакой нет. И те, и другие используют в своих расправах одни и те же методы и приемы. В таком случае становится понятно, почему обе стороны — ПНС и Украина — между собой сотрудничают», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, политически и идейно Украина и ПНС едины, а тут еще и появляется чисто денежный интерес. Владимир Соловейчик заметил, что украинские власти коммерчески ориентированы. Говоря простым языком, продажны. Ливия богата нефтью, на Украине ее практически нет.

«На носу — холодная зима, спрос на топливо будет расти. Вот и получается, что в обмен за свои услуги в сфере ремонта боевой техники, лечения раненных боевиков, отправки украинских наемников Украина получает нефть, которую Киев всегда сможет с выгодой кому-нибудь «толкнуть». В общем, кратко весь этот бизнес на крови можно охарактеризовать одним предложением: черный террористический интернационал в действии», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог обратил внимание, что у ПНС, что у украинских политиков — одни и те же хозяева. В лице администрации США и целого ряда европейских правительств. Это покровительство, вне всякого сомнения, облегчает и прикрывает до поры до времени позорное сотрудничество, уверен эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.