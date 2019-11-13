Гроб с мертвой свиньей принесли к зданию Раду

Киев, 13 ноября. Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады гроб с мертвой свиньей.

Сотни аграриев уже второй день пикетируют здание Верховной рады, которая в среду приступила к рассмотрению законопроекта о снятии моратория на продажу земли. Активисты решили провести перед депутатами символические «похороны» украинского сельского хозяйства.

«Символически «похороны» отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — приводит ТАСС слова представителя Всеукраинского аграрного совета, организовавшего акцию.

Протестующие также отметили, что в случае одобрения законопроекта им придется вырезать свой скот, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами.

Также у здания Рады стоят несколько тракторов, которые пригнали украинские активисты. На транспорте закреплены баннеры с требованием не допустить «распродажи украинской земли».

Украинские власти предложили поправки к закону, согласно которым вводится запрет иностранцам покупать землю до 2024 года. При этом исключение делают для зарегистрированных на Украине иностранных компаний, которые арендуют и работают на украинском рынке. Им можно будет покупать землю с октября следующего года на равных условиях с украинскими корпорациями.