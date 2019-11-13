Эксперт рассказал, как работа боевых вертолетов РФ позитивно влияет на обстановку в Сирии

Необходимость военного патрулирования вертолетами вооруженных сил России в Сирии отпадет, если обстановка в регионе начнет оздоравливаться, уверен зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

Вертолеты армейской авиации РФ расширяют зону патрулирования на севере Сирии. Так, вертолеты Ми-8 и Ми-35 провели облет основных населенных пунктов и автодороги в провинции Хасака.

«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции», — рассказал сотрудникам СМИ штурман вертолета Ми-8АМТШ Иван Петров.

Военная авиация будет способствовать увеличению российского присутствия в небе Сирии, а также позволит создать новые маршруты патрулирования для подразделений военной полиции РФ. Также авиация даст возможность развернуть гуманитарную миссию Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на севере Сирийской Арабской Республики (САР).

Отмечается, что пилоты в ходе патрулирования предпринимают все меры предосторожности. Так, вертолеты не поднимаются в воздух выше, чем на 50 метров.

Как утверждает Юрий Швыткин, группировка Воздушно-космических и Сухопутных сил России обеспечивает стабильность и мир на территории Сирии.

«Это деятельность также касается обеспечения безопасности военнослужащих России и Турции, осуществляющих военное патрулирование. Конечно, борьба с терроризмом является первостепенной задачей для группировки Вооруженных сил России. Кроме того, в рамках меморандума о взаимопонимании, который был подписан Россией и Турцией, увеличение зоны патрулирования является ярким показателем его реализации со стороны Вооруженных сил России», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Дальнейшее взаимодействие с Турцией по поддержанию стабильности в регионе будет зависеть от складывающихся обстоятельств, говорит парламентарий.

«Если обстановка будет требовать, то военное патрулирование будет продолжаться. Необходимость в этом отпадет только в связи с оздоровлением обстановки в регионе», — сообщил собеседник ФАН.

Напряженную обстановку в Сирии создают все организации, которые запрещены в России. При этом эскалацию напряженной обстановки они ставят своей главной целью, поясняет депутат.

«Это также США, которые находятся в Сирии. Они всячески препятствуют борьбе с терроризмом», — добавил Швыткин.

При этом курдские радикалы продолжают дестабилизировать обстановку в Сирии, совершая многочисленные террористические акты. Накануне в Камышлы на севере Сирийской Арабской Республики прогремело несколько взрывов. В результате террористической атаки погибли не менее семи человек, десятки получили ранения. Согласно предварительной версии, теракты могли устроить ранее покинувшие этот район курдские радикалы.

Случай в Камышлы далеко не единственный. Не так давно на границе Сирии и Турции взлетел на воздух заминированный автомобиль, а в Хасаке взорвалась машина турецкой армии.

Напомним, патрулирование на севере Сирии ведется в рамках меморандума, который был подписан по итогам состоявшейся 22 октября встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий.

Отметим, что 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с радикалами из экстремистской группировки «Исламское государство»11 (запрещена в РФ). После встречи президентов России и Турции глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции Анкары в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.