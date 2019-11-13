В Венеции сильнейшее за 50 лет наводнение. События дня. ФАН-ТВ

Наводнение в Венеции Венеция уходит под воду. На итальянский город-архипелаг обрушились сильные ливни. Сегодня ночью паводок достиг 183 см, а критической отметкой уровня воды здесь считается 130 см. И это рекорд за последние полвека. По сообщениям местных СМИ, затоплено около 80% города. Сейчас в Венеции перебои с электричеством и даже телефонной связью. Увы, есть и жертвы стихии, погибли два человека. Власти города советуют местным жителям и туристам не выходить на улицы. Планируется ввести режим чрезвычайной ситуации.

Предложение Трампа Эрдогану Торговую сделку на $100 млрд предложил Дональд Трамп своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Президент США нашел способ обойти санкционный вопрос. Напомним, Белый дом заявлял о введении ограничений в отношении Турции в связи с тем, что Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Как сообщают журналисты The Washington Post теперь, для отмены или по меньшей мере игнорирования санкций, турецкой стороне предлагают российскими «Триумфами» попросту не пользоваться. Это предложение Трамп отправил Эрдогану на прошлой неделе. Как считают американские журналисты, креативные идеи президента США могут не понравиться законодателям. Многие из них выступают за антитурецкие санкции. Но и Турция никакого ответа пока не дала. Возможно, этот вопрос главы государств обсудят лично уже сегодня. На 13 ноября в Вашингтоне назначена встреча Эрдогана и Трампа. Основная тема диалога — борьба с терроризмом в Сирии и контакты американцев с боевиками.

Разминирование в Петровском В Донбассе, в селе Петровское началось разминирование территории. Саперы МЧС Донецкой Народной Республики работают на участке разведения сил. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Хочется верить, что для местных жителей это — долгожданный конец войны. Мирная жизнь, хоть и медленно, но все же наступает. По крайней мере именно об этом говорят официальные сводки. Контактная группа по Донбассу уже согласовала «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет особый статус двух республик. Следующий шаг — разведение сил, которое тоже состоялось. Будем надеяться, что третьему и последующим шагам, которые позволят избежать новых жертв, ничего не помешает.