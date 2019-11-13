В Венеции сильнейшее за 50 лет наводнение. События дня. ФАН-ТВ

Наводнение в Венеции
Венеция уходит под воду. На итальянский город-архипелаг обрушились сильные ливни. Сегодня ночью паводок достиг 183 см, а критической отметкой уровня воды здесь считается 130 см. И это рекорд за последние полвека. По сообщениям местных СМИ, затоплено около 80% города. Сейчас в Венеции перебои с электричеством и даже телефонной связью. Увы, есть и жертвы стихии, погибли два человека. Власти города советуют местным жителям и туристам не выходить на улицы. Планируется ввести режим чрезвычайной ситуации.
Предложение Трампа Эрдогану
Торговую сделку на $100 млрд предложил Дональд Трамп своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Президент США нашел способ обойти санкционный вопрос. Напомним, Белый дом заявлял о введении ограничений в отношении Турции в связи с тем, что Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Как сообщают журналисты The Washington Post теперь, для отмены или по меньшей мере игнорирования санкций, турецкой стороне предлагают российскими «Триумфами» попросту не пользоваться. Это предложение Трамп отправил Эрдогану на прошлой неделе. Как считают американские журналисты, креативные идеи президента США могут не понравиться законодателям. Многие из них выступают за антитурецкие санкции. Но и Турция никакого ответа пока не дала. Возможно, этот вопрос главы государств обсудят лично уже сегодня. На 13 ноября в Вашингтоне назначена встреча Эрдогана и Трампа. Основная тема диалога — борьба с терроризмом в Сирии и контакты американцев с боевиками.
Разминирование в Петровском
В Донбассе, в селе Петровское началось разминирование территории. Саперы МЧС Донецкой Народной Республики работают на участке разведения сил. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Хочется верить, что для местных жителей это — долгожданный конец войны. Мирная жизнь, хоть и медленно, но все же наступает. По крайней мере именно об этом говорят официальные сводки. Контактная группа по Донбассу уже согласовала «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет особый статус двух республик. Следующий шаг — разведение сил, которое тоже состоялось. Будем надеяться, что третьему и последующим шагам, которые позволят избежать новых жертв, ничего не помешает.
Сотрудничество России и Египта
Москва поможет Каиру создать центры обслуживания военной техники. И в целом Россия готова содействовать укреплению египетской армии. Об этом заявил министр обороны нашей страны Сергей Шойгу. Накануне он провел ряд встреч с высшим военно-политическим руководством Египта. На повестке — укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере.
«Настроены на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет нам объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения», — заявил Сергей Шойгу, министр обороны России.
В этом году Россия и Египет впервые провели совместные учения «Стрела Дружбы-2019». Они проходили с 26 октября по 7 ноября. Участие приняли совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» и «Тор», зенитные самоходные установки «Шилка». Кстати, Египет один из партнеров нашей страны. Москва поставляет в Каир системы противовоздушной обороны, артиллерии, авиации и стрелкового оружия, по контракту на сумму 3,5 млрд долларов.