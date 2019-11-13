Телеканал «Мир 24» покажет фильм об отшельнице из семьи старообрядцев Лыковых

Москва, 13 октября. Документальный фильм «Одна дома. Агафья Лыкова» о последней отшельнице из известной семьи старообрядцев выйдет 14 ноября в полночь на телеканале «Мир 24».

75-летняя Агафья Лыкова до сих пор не признает никаких достижений цивилизации и живет традиционным укладом. Несмотря на то, что журналисты телеканала не имели предварительных договоренностей о съемках, им удалось снять фильм о нынешней жизни женщины.

Журналисты привезли Агафье Карповне арбузы, которые она очень любит, но не может вырастить из-за климатических условий. С возрастом женщине становится все труднее вести хозяйство, сейчас ей помогает крестник Николай Седов, об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Напомним, из-за религиозных гонений Лыковым пришлось скрываться в сибирской тайге с 1930-х годов. Семью старообрядцев-отшельников обнаружили геологи в 1974 году. С тех пор журналисты стали частыми гостями семьи, однако Лыковы не стали менять быт. В 1988 году умер отец Агафьи Карповны, но даже это не заставило женщину покинуть тайгу. Уединенность она считает спасением для души.