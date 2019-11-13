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Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

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Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

Анкара направила более двух тысяч бойцов жандармерии и полицейских на восток Турции, где они будут принимать участие в контртеррористической операции «Кыран-6». Цель шестой по счету операции из серии «Кыран» (первая из них была начата 17 августа) — уничтожение и вытеснение курдских террористов, принадлежащих к сепаратистской «Рабочей партии Курдистана».

МВД Турции сообщило, что операция против террористов РПК будет проходить в провинциях Ван, Хяккари и Ширнак — в большом треугольнике между границами Сирии, Ирака и Ирана на востоке Турции. Южнее, на территории Иракского Курдистана, Турция долгие годы продолжает военную операцию «Пенче» — именно там, в горах Кандиля, находятся главные укрытия РПК.

Боевики РПК в Ираке

Курдская угроза — в Турции, в Сирии, в Ираке

Судя по всему, одна из важнейших целей операции на востоке Турции — прервать сообщение между боевиками РПК в Кандиле и на севере Сирии, где курдские террористы продолжают атаковать турецкие войска и вооруженные формирования сирийских союзников Турции в зоне операции «Источник мира». Недавние теракты на севере Сирии показали, что террористы РПК остаются активны и используют любой шанс нанести урон турецкой армии. Война в Кандиле продолжается и сейчас — турецкая газета Yeni Safak сообщает, что авиаударом ВВС Турции уничтожены шесть боевиков РПК в северном Ираке.

Число жертв тройного теракта в сирийском городе Камышлы, расположенном прямо у границы с Турцией, достигло шести человек; еще более 40 получили ранения. Для совершения терактов были использованы заминированные мотоциклы и автомобиль Эксперты считают, что теракт в приграничном городе, который находится под контролем САА, выгоден РПК.

Террористы из «Рабочей партии Курдистана» ведут вооруженную борьбу против турецкого правительства долгие годы. Сирийская война дала им шанс подмять под себя курдов на севере страны. Сотрудничество с Соединенными Штатами (где РПК числится в списке террористических группировок) позволило курдским террористам многократно нарастить свой боевой потенциал — Пентагон тоннами посылал оружие курдским группировкам в Сирии, несмотря на протесты Турции, и создал из них подставные «Демократические силы Сирии» (SDF), командовать которыми был поставлен полевой командир РПК Мазлум Абди.

Курдские боевики SDF и РПК в Ракке

Кровавые методы РПК

В Турции РПК долгое время ведет террористическую деятельность — очередное обострение началось после июля 2015 года. С этого времени в стране были убиты тысячи турецких военнослужащих и полицейских, ответными действиями были уничтожены сотни боевиков. РПК активно участвует в в трансграничной наркоторговле и взымает «революционный налог» с населения восточной Турции — пользуясь при этом широкой поддержкой на Западе. Только с 2015 года в Турции произошли десятки терактов, организованных РПК — в том числе взрыв в Стамбуле в июле 2016 года.

Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

Как сообщает сирийское агентство Nedaa, курдские террористы на севере Сирии использовали новый метод для совершения терактов — для них используются машины мирных жителей. Бомба с дистанционным управлением в машине местного жителя (курдские боевики схватили его на дороге, однако потом отпустили, заложив при этом бомбу в его автомобиль) была использована для совершения теракта в городе Сулук.

Курдский терроризм, в том числе в Сирии, вынуждает Анкару идти на самые решительные меры. При этом пропаганда РПК и проамериканских SDF прикрывает теракты боевиками группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), которых курдские боевики выпустили из тюрем и концлагерей в северной Сирии сразу же после начала операции «Источник мира». Напомним, испепелив с помощью американской авиации последний лагерь «халифата» в Аль-Багузе, SDF отправили десятки тысяч джихадистов в лагеря — где те стали «законсервированной» угрозой для всего Ближнего Востока. Курды использовали пленных террористов ИГИЛ1, чтобы шантажировать Европу, Турцию и Сирию, — и когда РПК в Сирии стал грозить разгром, исполнили свою угрозу.

Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

РПК пытается сорвать мирные инициативы Дамаска и РФ

Главная цель РПК сейчас — сорвать мирные переговоры, которые Дамаск при помощи России ведет с другими курдскими политическими силами на севере Сирии. Абсолютное большинство простых курдов и курдских политиков заявляют о желании остаться частью Сирии — и администрация президента Башара Асада ведет последовательные переговоры с этими силами, вырабатывая порядок для включения сирийских курдов в общий процесс политического урегулирования в Сирии. Радикальные группировки — ведет которых РПК — всеми силами стремятся сорвать диалог между курдами и Дамаском, направленный на стабилизацию ситуации и достижение мира на севере Сирии.

Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

Востоковед Владимир Шаповалов напомнил о том, что интересы курдских радикалов самым тесным образом «сплетены» с интересами Соединенных Штатов в Сирии. Курдские боевики — выходцы из РПК — помогли США захватить сирийскую нефть, и теперь, после формального выхода войск США из северной Сирии, продолжают сеять хаос в стране, отметил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей.

«Диалог между сирийским правительством и курдской общиной Сирии является одним из ключевых элементов системы мирного устройства, мирного развития и единства страны в будущем. Благодаря усилиям России и Дамаска были достигнуты соглашения [с курдскими силами] и начался процесс диалога между сторонами», — отметил востоковед.

Любые усилия по урегулированию в Сирии идут вразрез с тем, что хотели бы видеть Штаты на этой земле.

«Конечно, эта ситуация совершенно не устраивает Соединенные Штаты, которым нужен не мир, а война, не мирное развитие, а зона управляемого хаоса и нестабильности на территории Сирии. Соединенные Штаты, пользуясь своей возможностью влиять на курдских радикалов, пытаются разрушить структуру диалога РФ и Турцией, Дамаском и курдскими общинами, — указал собеседник ФАН.

В интересах США — чтобы этот конфликт тлел, разрастался, и чтобы все его стороны находились в конфликтных и противоречивых отношениях друг с другом. Интерес США — контроль над этим регионом, а контроль они могут сохранять только в условиях розни между народами».

Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

Владимир Шаповалов скептически отнесся к предположению о том, что совместная борьба против курдских радикалов способна сблизить позиции Дамаска и Анкары — пока что только дипломатические усилия РФ обеспечивают сотрудничество между двумя странами.

«Интересы РФ и Сирии и интересы Турции достаточно сильно различаются, и между странами существуют серьезные противоречия. Тем не менее политические и дипломатические усилия России позволяют вести диалог и поддерживать достаточно высокий уровень взаимодействия.

Конечно, установление мира в регионе — и в интересах РФ, и в интересах Сирии, и в интересах Турции, страны подчеркнули свою приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Сирии, и заинтересованы в том, что вооруженные эксцессы прекратились», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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