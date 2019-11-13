Курдские террористы РПК поджигают север Сирии, чтобы сорвать диалог с Дамаском

Анкара направила более двух тысяч бойцов жандармерии и полицейских на восток Турции, где они будут принимать участие в контртеррористической операции «Кыран-6». Цель шестой по счету операции из серии «Кыран» (первая из них была начата 17 августа) — уничтожение и вытеснение курдских террористов, принадлежащих к сепаратистской «Рабочей партии Курдистана».

МВД Турции сообщило, что операция против террористов РПК будет проходить в провинциях Ван, Хяккари и Ширнак — в большом треугольнике между границами Сирии, Ирака и Ирана на востоке Турции. Южнее, на территории Иракского Курдистана, Турция долгие годы продолжает военную операцию «Пенче» — именно там, в горах Кандиля, находятся главные укрытия РПК.

Курдская угроза — в Турции, в Сирии, в Ираке

Судя по всему, одна из важнейших целей операции на востоке Турции — прервать сообщение между боевиками РПК в Кандиле и на севере Сирии, где курдские террористы продолжают атаковать турецкие войска и вооруженные формирования сирийских союзников Турции в зоне операции «Источник мира». Недавние теракты на севере Сирии показали, что террористы РПК остаются активны и используют любой шанс нанести урон турецкой армии. Война в Кандиле продолжается и сейчас — турецкая газета Yeni Safak сообщает, что авиаударом ВВС Турции уничтожены шесть боевиков РПК в северном Ираке.

Число жертв тройного теракта в сирийском городе Камышлы, расположенном прямо у границы с Турцией, достигло шести человек; еще более 40 получили ранения. Для совершения терактов были использованы заминированные мотоциклы и автомобиль Эксперты считают, что теракт в приграничном городе, который находится под контролем САА, выгоден РПК.

Multiple bombings hit the center of Qamishli in N. Syria today including attacks near a Chaldean Church and another by a hospital. Unconfirmed number killed, many injured. These follow the last car bombing on October 23rd. The security situation in Qamishli is degrading rapidly. pic.twitter.com/HtxdrxDQ1K — Max J. Joseph ???? (@DeadmanMax) November 11, 2019

Террористы из «Рабочей партии Курдистана» ведут вооруженную борьбу против турецкого правительства долгие годы. Сирийская война дала им шанс подмять под себя курдов на севере страны. Сотрудничество с Соединенными Штатами (где РПК числится в списке террористических группировок) позволило курдским террористам многократно нарастить свой боевой потенциал — Пентагон тоннами посылал оружие курдским группировкам в Сирии, несмотря на протесты Турции, и создал из них подставные «Демократические силы Сирии» (SDF), командовать которыми был поставлен полевой командир РПК Мазлум Абди.

Кровавые методы РПК

В Турции РПК долгое время ведет террористическую деятельность — очередное обострение началось после июля 2015 года. С этого времени в стране были убиты тысячи турецких военнослужащих и полицейских, ответными действиями были уничтожены сотни боевиков. РПК активно участвует в в трансграничной наркоторговле и взымает «революционный налог» с населения восточной Турции — пользуясь при этом широкой поддержкой на Западе. Только с 2015 года в Турции произошли десятки терактов, организованных РПК — в том числе взрыв в Стамбуле в июле 2016 года.

Как сообщает сирийское агентство Nedaa, курдские террористы на севере Сирии использовали новый метод для совершения терактов — для них используются машины мирных жителей. Бомба с дистанционным управлением в машине местного жителя (курдские боевики схватили его на дороге, однако потом отпустили, заложив при этом бомбу в его автомобиль) была использована для совершения теракта в городе Сулук.

قتلى مدنيون جراء تفجيرات هزت مدينة القامشلي السورية pic.twitter.com/ieE4osazmB — أسود (@black_policy) November 12, 2019

Курдский терроризм, в том числе в Сирии, вынуждает Анкару идти на самые решительные меры. При этом пропаганда РПК и проамериканских SDF прикрывает теракты боевиками группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ), которых курдские боевики выпустили из тюрем и концлагерей в северной Сирии сразу же после начала операции «Источник мира». Напомним, испепелив с помощью американской авиации последний лагерь «халифата» в Аль-Багузе, SDF отправили десятки тысяч джихадистов в лагеря — где те стали «законсервированной» угрозой для всего Ближнего Востока. Курды использовали пленных террористов ИГИЛ1, чтобы шантажировать Европу, Турцию и Сирию, — и когда РПК в Сирии стал грозить разгром, исполнили свою угрозу.

РПК пытается сорвать мирные инициативы Дамаска и РФ

Главная цель РПК сейчас — сорвать мирные переговоры, которые Дамаск при помощи России ведет с другими курдскими политическими силами на севере Сирии. Абсолютное большинство простых курдов и курдских политиков заявляют о желании остаться частью Сирии — и администрация президента Башара Асада ведет последовательные переговоры с этими силами, вырабатывая порядок для включения сирийских курдов в общий процесс политического урегулирования в Сирии. Радикальные группировки — ведет которых РПК — всеми силами стремятся сорвать диалог между курдами и Дамаском, направленный на стабилизацию ситуации и достижение мира на севере Сирии.

Востоковед Владимир Шаповалов напомнил о том, что интересы курдских радикалов самым тесным образом «сплетены» с интересами Соединенных Штатов в Сирии. Курдские боевики — выходцы из РПК — помогли США захватить сирийскую нефть, и теперь, после формального выхода войск США из северной Сирии, продолжают сеять хаос в стране, отметил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей.

«Диалог между сирийским правительством и курдской общиной Сирии является одним из ключевых элементов системы мирного устройства, мирного развития и единства страны в будущем. Благодаря усилиям России и Дамаска были достигнуты соглашения [с курдскими силами] и начался процесс диалога между сторонами», — отметил востоковед.

Любые усилия по урегулированию в Сирии идут вразрез с тем, что хотели бы видеть Штаты на этой земле.

«Конечно, эта ситуация совершенно не устраивает Соединенные Штаты, которым нужен не мир, а война, не мирное развитие, а зона управляемого хаоса и нестабильности на территории Сирии. Соединенные Штаты, пользуясь своей возможностью влиять на курдских радикалов, пытаются разрушить структуру диалога РФ и Турцией, Дамаском и курдскими общинами, — указал собеседник ФАН. В интересах США — чтобы этот конфликт тлел, разрастался, и чтобы все его стороны находились в конфликтных и противоречивых отношениях друг с другом. Интерес США — контроль над этим регионом, а контроль они могут сохранять только в условиях розни между народами».

Владимир Шаповалов скептически отнесся к предположению о том, что совместная борьба против курдских радикалов способна сблизить позиции Дамаска и Анкары — пока что только дипломатические усилия РФ обеспечивают сотрудничество между двумя странами.

«Интересы РФ и Сирии и интересы Турции достаточно сильно различаются, и между странами существуют серьезные противоречия. Тем не менее политические и дипломатические усилия России позволяют вести диалог и поддерживать достаточно высокий уровень взаимодействия. Конечно, установление мира в регионе — и в интересах РФ, и в интересах Сирии, и в интересах Турции, страны подчеркнули свою приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Сирии, и заинтересованы в том, что вооруженные эксцессы прекратились», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.