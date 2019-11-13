Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Тунберг переплывет Атлантику на катамаране ради климатического форума в Испании

208
0 Оставить комментарий

Тунберг переплывет Атлантику на катамаране ради климатического форума в Испании

Сантьяго, 13 ноября. Шведская экоактивистка Грета Тунберг собирается переплыть Атлантику на катамаране ради участия в конференции ООН об изменении климата, которая пройдет в Испании. Об этом школьница сообщила на своей странице в Twitter.

Климатический форум COP25 должен был проходить в Чили, однако из-за протестов в стране мероприятие перенесли в Испанию. Активистка оказалась на другом конце света и попросила о помощи, чтобы добраться до Мадрида.

«Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении», — посетовала она.

Решение было найдено, об этом она написала в соцсети.

«Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на COP25 в Мадриде, — объявила Тунберг. — Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров. — Прим. ФАН)».

Отправление катамарана было запланировано на утро среды по времени США.

На конференцию ООН об изменении климата Тунберг прибыла в Чили на яхте, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами. Шведская школьница отказывается пользоваться самолетами, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Тунберг стала знаменита на весь мир после выступления в ООН в сентябре этого года. Юная активистка обвинила мировых лидеров в недостаточном внимании к проблемам климата.

Ранее с Тунберг встретился голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Звезда заявил, что договорился с девушкой «поддерживать друг друга в их стремлении обеспечить светлое будущее нашей планете».

В этом году Тунберг претендовала на Нобелевскую премию мира, однако награду в итоге так и не получила.

infox - new
Источник: Страница Греты Тунберг в Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров