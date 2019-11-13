Тунберг переплывет Атлантику на катамаране ради климатического форума в Испании

Сантьяго, 13 ноября. Шведская экоактивистка Грета Тунберг собирается переплыть Атлантику на катамаране ради участия в конференции ООН об изменении климата, которая пройдет в Испании. Об этом школьница сообщила на своей странице в Twitter.

Климатический форум COP25 должен был проходить в Чили, однако из-за протестов в стране мероприятие перенесли в Испанию. Активистка оказалась на другом конце света и попросила о помощи, чтобы добраться до Мадрида.

«Оказывается, что я проехала полмира не в том направлении», — посетовала она.

Решение было найдено, об этом она написала в соцсети.

«Я так рада сообщить, что у меня, возможно, получится приехать на COP25 в Мадриде, — объявила Тунберг. — Мне предложили поехать из Виргинии на катамаране La Vagabonde длиной 48 футов (около 14 метров. — Прим. ФАН)».

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019

Отправление катамарана было запланировано на утро среды по времени США.

На конференцию ООН об изменении климата Тунберг прибыла в Чили на яхте, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами. Шведская школьница отказывается пользоваться самолетами, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Тунберг стала знаменита на весь мир после выступления в ООН в сентябре этого года. Юная активистка обвинила мировых лидеров в недостаточном внимании к проблемам климата.

Ранее с Тунберг встретился голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Звезда заявил, что договорился с девушкой «поддерживать друг друга в их стремлении обеспечить светлое будущее нашей планете».

В этом году Тунберг претендовала на Нобелевскую премию мира, однако награду в итоге так и не получила.