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Домой к Игорю Угольникову приехала полиция

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Домой к Игорю Угольникову приехала полиция

Москва, 13 ноября. Домой к известному ведущему Игорю Угольникову приехал наряд полиции. Шоумен сам вызвал правоохранителей, испугавшись подозрительного шума возле своего коттеджа. Инцидент произошел в конце октября, но об этом стало известно только сейчас.

Прибывшему наряду не удалось выяснить, что напугало шоумена. В итоге полицейские оформили ложный вызов и покинули территорию поселка Жуковка, где проживает ведущий.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в полиции, прибывшему наряду не удалось установить источник шума и поговорить с заявителем. Угольников так и не открыл дверь полицейским, попросив их уехать, поэтому правоохранителям пришлось запротоколировать ложный вызов.

Сам шоумен отказался от комментариев.

 

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