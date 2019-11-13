Аксенов пообещал ящик шампанского за кадры «найденных» в Крыму танков

Симферополь, 13 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ящик шампанского за кадры «найденных» на улицах крымских городов танков и автоматчиков.

«Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, (пусть) сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского», — сказал Аксенов после встречи с иностранными журналистами.

Делегация иностранных журналистов, в состав которой вошли репортеры из Италии, Сербии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана и других стран, прибыла на полуостров. В среду журналисты смогли встретиться с главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем правительства региона Владимиром Константиновым, делегация также задала интересующие их вопросы чиновникам.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Решение крымчан не признают Украина и ряд западных стран. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, подчеркнули в Москве. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.