В Крыму назвали число украинцев, приехавших жить на полуостров

Севастополь, 13 ноября. Свыше 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали с полуострова на Украину. Об этом рассказал журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он обратил внимание на то, что динамика четко прослеживается, поскольку у многих украинских граждан здесь живут родственники и друзья.

«За 5 лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство. — Прим. ФАН). Из них более 50 тысяч приехало из Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тысяч и 80 тысяч уехало в другие регионы России», — сказал Константинов.

Кроме того, он добавил, что в 2019 году на полуострове побывают не менее миллиона украинских туристов.

В октябре сообщалось, что с начала 2019 года туристический поток в Крым составил 6,87 миллиона туристов.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».