Сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством

Москва, 13 ноября. Российский фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Они сообщили вы полицию, что их шестилетнему сыну Саше поступают угрозы в социальных сетях. Неизвестная женщина в течение длительного времени писала угрозы и проклятия ребенку. Кроме того, назойливая «поклонница» угрожала юному фигуристу убийством.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

«Да, есть такая история», — подтвердил РЕН ТВ Евгений Плющенко.

В своем Telegram-канале «Голубь Мира» Рудковская заявила, что историю не комментирует в интересах следствия, а заявление в полицию было написано больше месяца назад.

«Просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать нашей семье журналистам. Полиция уже на верном пути, и я надеюсь эти мерзавцы ответят скоро по всей строгости закона, а также организатор этой мерзости. Спасибо всем за понимание», — написала продюсер.

Ранее Рудковская рассказала о своем поцелуе с певцом Димой Биланом. Жена Плющенко подчеркнула, что между ней и Биланом давно нет грани «артист-продюсер», она была стерта много лет назад. Теперь они исключительно партнеры. При этом и певец, и продюсер считают, что если бы не Плющенко, их отношения могли сложиться совсем по-другому, «ведь между ними точно был химия».

Отметим, не так давно Яна Рудковская заявила о своем решении расстаться с Евгением Плющенко. Однако несмотря на столько резкое заявление о расставании, продюсер продолжает выкладывать в своем профиле в Instagram совместные фото.