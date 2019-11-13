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Глава ГУ ФСИН по Ростовской области задержан по подозрению в нарушении гостайны

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Глава ГУ ФСИН по Ростовской области задержан по подозрению в нарушении гостайны

Ростов-на-Дону, 13 ноября. Правоохранительные органы Ростовской области задержали начальника регионального управления ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны. Об этом в среду заявил замдиректор ФСИН Валерий Максименко.

«Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией», — пояснил он «Интерфаксу».

Ранее агентство сообщало со ссылкой на информированный источник, что Даххаев и его замы являются фигурантами расследования о взяточничестве. Другие подробности на данный момент не уточняются.

Напомним, что Конституционный суд России разрешил судам других инстанций забирать в пользу государства доход коррупционеров, их родных и даже друзей, если те не могут подтвердить законный источник дохода.

По словам президента РФ Владимира Путина, ФСБ за год возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией. Российский лидер также отметил, что другими службами и ведомствами возбуждено около семи тысяч уголовных дел, связанных с расследованием коррупционных преступлений.

Путин неоднократно заявлял, что коррупция является одной из наиболее актуальных современных проблем. Он призвал правоохранительные органы использовать все возможности для того, чтобы привлекать взяточников к ответственности.

 

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Источник: Интерфакс
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