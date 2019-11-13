Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя. По ее словам, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим.

Поклонская уточнила, что представительницы прекрасного пола имеют право самостоятельно принимать решения. Поклонская раскритиковала попытки церкви запретить аборты.

«Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать, «все равно будешь идти и рожать», — сказала она.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат подчеркнула, что после рождения ребенка женщина часто остается одна со всеми своими проблемами.

Напомним, протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал россиянок, делающих аборты. В январе глава РПЦ патриарх Кирилл во время выступления с трибуны Госдумы в рамках VII Рождественских парламентских встреч призвал депутатов еще раз обсудить законодательный запрет абортов в российских медицинских учреждениях по системе ОМС.

«Церковь не устает свидетельствовать о негативных последствиях абортов. Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли, — заявил патриарх Кирилл. — До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребенка. Общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования».

По словам патриарха, ему известно об опасности ухода практики абортов «в тень», в то же время он отметил, что в частных клиниках аборты и так делаются за деньги и еще раз напомнил — РПЦ будет настаивать на отмене льготной возможности сделать аборт.

Напомним, ранее предстоятель РПЦ заявил, что поддерживает расширение пенсионных льгот для многодетных матерей.