Сирия новости 13 ноября 16.30: США выводят войска с авиабазы «Сиррин» и усиливают группировку в Хасаке и Дейр зэ-Зоре

Сирия, 13 ноября. ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по позициям джихадистов в Идлибе. Подразделения САА ответили ударами тяжелой артиллерии на атаки боевиков в «Большом Идлибе». Американские войска покидают авиабазу «Сиррин» и перемещаются в Хасаку и Дейр зэ-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по позициям террористов у ряда населенных пунктов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции непримиримых боевиков, отказывающихся соблюдать режим прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб».

Международная коалиция: выводит войска с авиабазы «Сиррин», перебрасывая военную технику и имущество для укрепления вооруженной группировки в нефтеносных регионах Сирии.

Провинция Латакия

Как сообщается источником в Twitter (@HalabTodayTV), подразделения Сирийской арабской армии (САА) несут потери в результате продолжения попыток продвинуться в направлении города Кабана, расположенного в Курдских горах на севере провинции Латакия. Источником также отмечается, что ранее непримиримые джихадисты, создавшие в окрестностях данного города мощную оборонительную сеть укреплений с развитой подземной инфраструктурой, предприняли ряд атак на позиции правительственных сил.

Также из сообщения источника в Twitter (@ufuk_sy) стало известно о проведении новых авианалетов ВКС РФ в данном районе. Сообщается, что целями точечных ударов российских летчиков стали укрепления боевиков, находящихся в окрестностях Кабаны.

Провинция Алеппо

По сообщению источника в Twitter (@HalabTodayTV), САА обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хумейра, расположенные на юге провинции. Как сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork), 120 военных грузовиков армии США, груженых боеприпасами, бронетехникой и грузами технического обеспечения, покинули авиабазу Сиррин. При этом отмечается, что отход американских сил сопровождался громкими взрывами на территории авиабазы. Предположительно американские солдаты подобным образом уничтожали оборудование, которое не смогли вывезти с собой.

В свою очередь, в материале информационного агентства Оrient News отмечается, что командование американских войск в Сирии планирует использовать военное оборудование и технику для усиления своей группировки войск в нефтеносных районах страны в провинциях Хасака и Дейр зэ-Зор. Напомним, что ранее курдские террористы «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке США захватили в 2017 году нефтегазовые месторождения Сирии, расположенные восточнее реки Евфрат. В итоге террористы SDF заняли традиционные области проживания арабов-суннитов, где до сих пор притесняют местных жителей и способствуют незаконному вывозу американцами сирийской нефти за границу.

Как сообщается источником в Twitter (@ConstantinGreco), в Алеппо прошел выпуск новой партии солдат бригады «Лива аль-Бакир» и бойцов племенного ополчения. На данной церемонии присутствовали представители иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy), ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям террористов, находящихся в окрестностях поселения Фаркия на юге провинции Идлиб. Также источником рассказывается, что в результате ударами российских летчиков оказались позиции боевиков, расположенные рядом с деревнями Аль-Мушрифа и Сутух ад-Дейр и поселением Шаннан. Одновременно с этим, под удары артиллерии правительственных сил попали позиции боевиков в населенных пунктах Кафр Саджна, Аль-Хальба, Аль-Маисуруна и Абу Хабба, расположенные в юго-восточной части провинции Идлиб. Помимо этого, по данным источника в Twitter (@baladinetwork), сирийские войска обстреляли позиции боевиков у населенных пунктов Ат-Тах, Баарбу и Умм Джалал.

Провинция Хама

По сообщению источника в Twitter (@ufuk_sy) подразделения САА атаковали позиции непримиримых боевиков, отказывающихся от соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», расположенных у поселений Хамидия и Мансура в западной части Хамы. Также источник в Twitter (@baladinetwork), рассказывает о том, что сирийские войска ответили на провокацию боевиков, нанеся удары по их позициям, находящихся у поселений Хавия и Хаваш в этом же регионе Сирии. В ходе подавления вооруженной активности джихадистов сирийские солдаты активно использовали тяжелую артиллерию.

Ранее исламисты атаковали позиции правительственных войск в лагере Джурин на западе Хамы. Также боевики провели ракетно-артиллерийский обстрел правительственных сил у населенного пункта Кафр-Набуда на севере провинции и в районе Аль-Хауза.