Ужесточить наказание за нарушение закона об иноагентах предложили в Госдуме

Москва, 13 ноября. Поправки к законопроекту о зарубежных СМИ, признанных иноагентами в России, помогут бороться с вмешательством в дела РФ из-за рубежа, однако ответственность за нарушение этого закона следует ужесточить. С такой точкой зрения выступил депутат Госдумы Алексей Чепа, который входит в состав комиссии по выявлению иностранного вмешательства в российскую политику.

13 ноября комитет нижней палаты парламента по информационной политике рассмотрит поправки ко второму чтению проекта закона, который подразумевает расширение действия закона об иностранных СМИ, признанных в России иностранными агентами. Согласно предложенным поправкам, иноагентами могут быть признаны российские юридические лица, а также физические лица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

Авторами инициативы являются сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев. Парламентарии возглавляют комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ в соответствующих палатах Федерального собрания.

Алексей Чепа положительно оценил инициативу своих коллег, однако отметил, что внести поправки в документ и привести нормы в соответствии порядку, существующему во всем мире, нужно было раньше.

«У нас был самый демократичный подход, везде гораздо строже подходят к этому, мы же, начиная с 90-х годов, вот этот либерализм привел к вседозволенности, это надо быстро прекращать», — сказал Алексей Чепа в комментарии NewInform.

По мнению депутата, наказание за нарушение закона об иноагентах нужно значительно ужесточить. Парламентарий сравнил санкции за подобные правонарушения в России и на Западе.

«Как на Западе, где не 5000 рублей, а миллионы долларов. В том числе надо вводить уголовную ответственность. В настоящее время уголовная ответственность не предусмотрена, только административная. Возможно, ее введут именно во втором чтении», — предположил Чепа.

Напомним, в соответствии с законом о СМИ, изданием — иностранным агентом в России может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное за пределами страны. Также иноагентом может быть признана иностранная структура без образования юрлица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио- и видеоматериалы и иные сообщения. Сейчас в реестре Минюста находятся девять изданий, признанных иностранными агентами. Среди них: «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время» и другие.

Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России была создана после того, как ряд изданий допустил некорректное освещение беспорядков в Москве, которые прошли по столице летом 2019 года. В августе думская комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запросы в правоохранительные органы и ведомства с просьбой предоставить данные о попытках других государств воздействовать на ситуацию в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что ведомство направит официальные обращения в посольства США и ФРГ.

Выяснилось, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила российское законодательство, опубликовав призывы выходить на несанкционированный митинг, прошедший в Москве 27 июля. Также DW оправдывала действия участников массовых беспорядков и других нарушителей закона РФ, призывавших в соцсетях к насилию.

В октябре Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в список иностранных агентов. Ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.

Напомним, Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России. Агентство выяснило, что офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон, который проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил последователей Навального оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.