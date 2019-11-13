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Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

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Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Действующий мэр города Новоазовска Донецкой Народной Республики Олег Валериевич Моргун — человек непростой судьбы. Будучи юристом, он долгое время являлся начальником милиции этого города. А в 2014 году возглавил УВД Мариуполя. В этот момент в городе начинался самый настоящий беспредел — разгул преступности, справиться с которым было нелегко.

Корреспондент Федерального агентства новостей встретилась с Олегом Моргуном в Донецке и расспросила о тех событиях, а еще — о предпосылках произошедшего и возможных прогнозах на будущее.

— Олег Валериевич, давайте начнем с довольно стандартного вопроса. Расскажите, с чего лично для вас началась война?

— Если честно, эта война, если брать не в буквальном смысле слова — когда рвутся снаряды, началась после развала Советского Союза. В годы независимости Украины я лично для себя понимал, занимая нормальную должность, имея нормальную зарплату, что мы, получив нечто в материальном плане, теряем главное — идею, свою историю, которая потихоньку стиралась. Поэтому я постоянно внутренне всему этому противился. До начала боевых действий у СБУ были ко мне вопросы — что неправильно мыслю, неправильно говорю.

— А в 2014 году, в момент начала всех событий?

— Я, полковник милиции, был на тот момент начальником райотдела Новоазовского района. 9 мая 2014 года было обстреляно УВД города Мариуполя. Здание сгорело полностью. Пострадали люди: как милиционеры, так и очень много гражданских. Люди же вышли на площадь 9 Мая праздновать! В тот период уже формировались националистические батальоны, такие как «Азов». «Днепр» уже был сформирован.

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

— А что же послужило причиной всего этого?!

— Все шло по нарастающей с конца 2013-го — начала 2014 года. Все же помнят: Виктор Янукович отказался от евроинтеграции, и начались протесты в Киеве, а на Западной Украине происходили захваты административных зданий во всех городах, районах и областных центрах. После Киева это начало двигаться в нашу сторону, и стало понятно, что мы люди немного другого мышления. И мы начали самоорганизовываться — наши люди: афганцы, бывшие спортсмены, просто молодежь и люди, которые видели и понимали, что происходит. Встал вопрос о русском языке.

Протестное движение пошло у нас. В Мариуполе активисты зашли в УВД. Нельзя даже сказать, что захватили, — просто зашли. А националисты, якобы «освобождая» УВД, сожгли его вместе с людьми, которые там находились. Кто-то вышел, конечно.

То есть, если на Западной Украине, например во Львове, захватывали административные здания УВД, то там ничего подобного не происходило — они просто устанавливали там свою власть. Никто их не выгонял. Даже сотрудники милиции не стреляли. В Мариуполе попытались — ничего не получилось. Пошли БТРы, танки, БМП.

— Но вы же в это время были в Новоазовске?

— 10 мая начальник УВД Донецкой области генерал Пожидаев в телефонном режиме уведомил меня о том, что я назначаюсь исполняющим обязанности начальника УВД Мариуполя. Я ответил согласием. Я Мариуполь — личный состав, структуру — знал хорошо. 

Приехав в город, я видел, что там произошло: в центре горели транспортные средства и боевая техника. УВД города сгорело полностью, вторую его часть размародерило население. Как начальник УВД, я принял решение базироваться в Ильичевском райотделе. В тот момент все райотделы были закрыты, личный состав разбежался, город бурлил, протестные настроения захватывали все больше народа, потому что пострадало много гражданских. Постреляли людей, были погибшие, очень много раненых. 

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Поэтому я сразу встретился с группой мариупольских активистов. Договорились, что они не будут чинить препятствий законным требованиям работников милиции. Я сказал, что если буду здесь начальником, то давайте выстраивать группы ДНД, чтобы прекратить мародерства, грабежи, разбой, убийства. Там все было. Они дали добро, а я в свою очередь пообещал, что оружие применяться не будет. Но его тогда и не было — вывезли. 

— Но ведь в итоге порядок удалось навести?

— Я проехал по райотделам, стучался в двери, дежурный открывал. Личный состав, более 1200 человек, которые были в подчинении УВД Мариуполя, полностью отсутствовал. Я начал встречаться с начальниками райотделов, все они приходили в разное время. Убеждал людей, они поверили. В принципе, личный состав мы в итоге собрали практически весь. Задача была поставлена такая: наладить правопорядок в городе, не допускать мародерств, убийств, грабежей — тяжких преступлений.

Очень тяжело было остановить народ, который негативно воспринял то, что произошло. Это и стрельба, и то, что националисты сожгли УВД, а это сделали именно они — есть свидетели. В тот момент милиционеры просто боялись выходить на улицы — была реальная угроза, они же были без оружия! Поэтому самоорганизация людей была столь важна.

И тогда сотрудники предприятий «Метинвест» (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. — Прим. ФАН), Азовсталь, Азовмаш, мариупольского порта, афганцы, неравнодушные студенты и многие другие вышли на патрулирование города. Ситуацию в Мариуполе удалось стабилизировать. 

— То есть получилось такое государство в государстве. Как на это смотрели украинские власти?

— В начале августа 2014 года, вскоре после Дня ВДВ, когда я ехал на свое рабочее место, на блокпосту меня остановили на въезде в город, спросили фамилию. Я назвал. Они начали заламывать руки, надели наручники, мешок на голову. Посадили в автомобиль. При этом присутствовал Олег Ляшко. Меня задержали, сказали, что я сепар, ватник. Я тогда не понимал, что эти слова вообще значат, потому что просто ехал на работу и не призывал никого к войне, только к миру. 

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Мы ведь действительно стабилизировали город! Меня пытались объединить с «Азовом», с «Днепром» на совместное патрулирование. Я категорически отказался, сказав, что такого быть не должно — у нас есть работники милиции и проверенные люди, не судимые, готовые осуществлять охрану общественного порядка. Этого достаточно для города, и не надо мне связываться с нацбатальонами. Видимо, это кому-то не понравилось, и, когда в городе все стало спокойно, меня решили слить. Впоследствии мне пришлось делать операцию — были порваны связки в руке, хотя не били. Мне предъявили обвинение и собрались арестовать, но вмешался Пожидаев, начал кричать в коридоре, и меня отпустили. 

— Как так вышло, что вы возглавили Новоазовск?

— В это время продолжалась активная фаза боевых действий, и в Мариуполь я, естественно, больше не ездил. В марте 2015 года Александр Владимирович Захарченко, Царствия ему небесного, предложил мне возглавить администрацию Новоазовска. Я попытался сопротивляться, но глава ДНР мог сделать предложение, от которого нельзя было отказаться. Почти полтора года я проработал на этой должности в надежде, что все же вернусь в силовую структуру. Но, видимо, нужнее было другое, и туда я больше не вернулся. Потом было предложено поехать на аналогичную должность в Ясиноватую. Там была одна проблема... И следующие два с половиной года я работал в Ясиноватой. Люди там очень порядочные, трудолюбивые, ответственные, город сильно пострадал от войны. Только многоквартирных домов около 150 было повреждено и свыше полутора тысяч частных. Сильно пострадала социальная инфраструктура. Много было трупов и раненых. 

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Осенью 2018 года я попросился назад — у меня в Новоазовске дети, надо для района сделать что-то полезное. Я предложил Дмитрия Станиславовича Шевченко, и его одобрили, он теперь глава Ясиноватой. А я снова возглавляю администрацию Новоазовска. 

— Можно ли было, на ваш взгляд, избежать украинской катастрофы?

— Я думаю, да. Если бы не вмешались «потусторонние силы» — американцы и европейское сообщество. На протяжении долгих лет на Западной Украине созревал нарыв, который нельзя было мазями мазать. Нужна была хирургическая операция. Необходимо было усмирить радикалов. Я служил в советской армии, и уже тогда у ребят с Западной Украины нет-нет да и проскальзывало «коммуняку на гиляку». Им говоришь «тебе ж советская страна все дала!». А они на своей волне.

Мы ж понимаем, что та часть была Австро-Венгрией и воспитывала их, а тут была Новороссия, и с Россией мы одной крови. Разные мы. Это однозначно, потому что у нас своя история, свои идеалы, а у них — свои. И спасти Украину могла или конфедерация, или хотя бы федеративное устройство. 

Но для этого нужна была политическая воля руководства той страны, Украины, и отсутствие олигархов, которые взяли на себя и экономику, и СМИ, и вообще все. Президенты ничего там не решали, они только набивали карманы. В том числе Янукович. Он же был гарантом конституции, он мог остаться здесь, в Донецке. Встать и сказать: «Я законно избранный президент, формируйтесь вокруг меня». Я думаю, что все русскоязычные области вокруг него бы сформировались и такого, как сейчас, не допустили бы. Ведь в 2014 году у тех, кто разрушал Украину, был план Б — уйти за Днепр, создать там какое-то правительство. Они мыслили как сепаратисты, а не мы! Нашим шахтерам, металлургам, химикам, всем остальным некогда было заниматься чем-то таким.

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

А на Западной Украине ведь давно уже были лагеря по подготовке боевиков. Все эти десятники, сотники, тысячники не за один день появились! Ведь целый самолет прилетал из США, и потом посольство раздавало на Майдане не только печеньки, но и деньги. Там ведь люди были одурманены, но чем — да тем, что олигархи довели страну до такого состояния! Ведь Украина при развале СССР была самым мощным государством — с мощной индустрией, землями. А до чего ее довели олигархи и президент, который просто хапал — ел, будем так говорить, не в один рот. Люди вышли со справедливым протестом, но их использовали. 

Украина как овчарня, куда зашли волки. Это радикалы, они вооруженные, у них клыки. Радикально надо было с ними поступать, а не договариваться. С ними невозможно договориться. А большинство «овец», которые живут там, — это же наши люди, друзья, родственники. Попытаться там создавать партизанские отряды — это только землю удобрять. Там машина, там сила. Поэтому, наверное, надо было или не останавливаться, идти дальше, или создать здесь такие условия жизни, чтобы там позавидовали. Там и сейчас уже есть зависть — нет рабочих мест. Там же сейчас хотят из индустриальной страны сделать аграрную. Заводы закрыть, землю продать, проституцию и наркотики легализовать. И там будет все «хорошо». Вместо 52 миллионов стало 42, сейчас чуть больше 20, потом останется 15. Корпорации будут использовать земли. 
 
— Году в 2010-2012-м было ли ощущение, что надвигается что-то страшное? Что будет революция, гражданская война и т. д.? 

— Понимаете, я же был полковником полиции, начальником райотдела. Все было нормально, и, казалось бы, можно было чувствовать удовлетворение от жизни. Но у меня было предчувствие, что вот-вот что-то должно рухнуть. Но я никогда не думал, что рухнет так! Что будет война и мы будем друг друга убивать! Это 100%! У меня бы такое даже в голове не уместилось. Я всегда говорил: «Ну когда же этот народ скажет «ну хватит уже воровать!». Мои подчиненные эти мои настроения знают. Поэтому и СБУ мне пальцем грозила, мол, «много болтаешь». 

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Я думал, ну пошумят, кастрюлями постучат. Не думал, что будет так. Помню, когда мои работники ППС охраняли общественный порядок в Киеве в 2014 году, они приехали худые, обожженные, грязные, все в саже. Слава богу, хотя бы живы и здоровы, без ранений! И я понял: с теми людьми мы, наверное, не договоримся. И тогда мы тоже начали с казаками нашими организовывать какие-то блокпосты. Но понятно, что это все смели бы за одни сутки при желании. Я помню, когда пошли танки, БМП по району, люди просто ложились и не пропускали их. Все это мы прошли. Помню, как погранцов хотели менять на границе: с Западной Украины — сюда, а наших — туда. Но тут все понимали, для чего это. Затягивали сюда вооружения. Наши люди все это восприняли очень негативно!

— На ваш взгляд, каким должно быть будущее Донбасса? Независимость, особый статус в составе Украины либо республики должны стать частью России? 

— Мысли у меня, конечно, разделяются. Согласно Минским соглашениям, мы должны интегрироваться назад, в состав Украины, и быть там с особым статусом. Я бы хотел, чтобы Украина была целостной, но для этого надо снести режим той хунты, который сейчас есть и управляется из Америки. И потом — а сможем ли мы жить с галичанами? Наверное, уже после 13 тысяч погибших, я даже не знаю.

У меня родители живут в Винницкой области. При этом на Украине меня заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Хотя я не убил никого, я не призывал к войне. Но они посчитали, что я предатель. В Запорожской области меня судили без моего участия — мариупольцы не стали с этим связываться, они знают меня лично и отказались. 

А в идеале, и это даже не оговаривается, наше будущее, конечно же, с Россией! Многие обвиняют РФ, что она якобы хочет захапать территорию. Да боже упаси! В России своей территории хватает! Россия говорит о людях, а украинские власти — о территориях. Вот и вся разница! Если бы Украина говорила о нас как о людях, если бы учитывалось наше мнение, наша вера, наша история, наш язык и все остальное, то тогда, конечно же, почему бы и не жить вместе, а с Россией дружить. В РФ хватает своих проблем. Разные на этот счет есть мнения. И радикальные, и не очень. Вот мне бы давали в день по 10 человек, я бы их воспитывал по-своему. А кто не перевоспитывается, того лишать гражданства и выселять.

Мэр Новоазовска рассказал, как наводили порядок в Мариуполе

Там наверху, конечно, виднее. Может, там такая многоходовка, что нужно подождать 5-10 лет и все само собой разрулится. Люди поймут. У нас народ терпеливый, я всегда удивлялся его терпению. И на Украине народ терпит, но рано или поздно взорвется, скажет «сколько можно терпеть?!».

Что с верой сделали? С 2020 года из школ уберут русский язык. Этот президент бедный, Зеленский, на коверканном украинском пытается говорить. Он же мыслит-то по-русски! Зачем же себя ломать?! 

Наверное, повоевать все же еще придется. Подчистить радикалов. А России Украину надо подтягивать в целом, не только этот кусочек Донбасса, а всю. Это мое глубокое убеждение. Не хотелось бы потерять все эти территории, людей русскоговорящих. Проще всего отрезать — забор построить. А быть с теми, кто живет в Николаевской, в Херсонской областях, в городе-герое, городе русской славы Одессе? Галичанам их отдавать?! Я бы хотел, чтобы все это было нашим! 

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