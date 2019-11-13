В Совфеде оценили желание Трампа предложить Эрдогану сделку на $100 млрд

Вопросы безопасности для Турции первостепенные, поэтому турецкий лидер может и не пойти на сделку с США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Сделка на 100 миллиардов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с антитурецкими санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских противовоздушных систем С-400. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что подобные предложения американского президента по улучшению отношений между Соединенными Штатами и Турцией содержатся в письме, которое было направлено турецкому лидеру на прошлой неделе. При этом, отмечает газета, предложения Дональда Трампа, вероятно, «приведут в ярость» по меньшей мере часть законодателей в палате представителей Соединенных Штатов, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Анкары.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган 12-13 ноября находится с визитом в Соединенные Штаты, где обсуждает с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.

Сложный выбор

100 миллиардов долларов — это огромная сумма. Может ли она повлиять на решение Турции сотрудничать с Россией по С-400 и другим вопросам национальной безопасности? Отвечая на этот вопрос, сенатор Олег Морозов отметил, что прогнозировать решение Эрдогана сложно.

«У Турции очень непростой выбор, конечно же. С одной стороны, решение своих проблем безопасности. Турки уже сейчас имеют доступ к высококачественному российскому оружию. И больше того — сделка по С-400 уже фактически реализована. Поэтому трудно себе представить, как Турция будет давать задний ход. С другой стороны, Трамп, конечно, пытается купить Эрдогана. И большими деньгами, и обещаниями. Соблазн для Эрдогана очень высок», — пояснил Олег Морозов.

Однако, заметил сенатор, вопросы безопасности для Турции первостепенные. И никакими деньгами эту проблему не решить.

«Здесь вопрос не в деньгах. А в том, что для Эрдогана первично. Можно ли при помощи американских денег эффективно решать вопросы безопасности, как это делается при взаимодействии с Россией? Вряд ли этими деньгами Эрдоган решит те проблемы, которые он уже решает, сотрудничая с Москвой. Поэтому личностные качества турецкого президента и сама идея, которая за этим стоит, для Эрдогана могут оказаться первичными», — добавил Олег Морозов.

Комментируя возможное недовольство американских законодателей предложением президента США, российский сенатор выразил мнение, что Трамп сознательно пошел на конфликт с американским истеблишментом. При этом, уверен сенатор, президента США это абсолютно не пугает.

«В США уже и так идет война не на жизнь, а на смерть. Поэтому лишний выстрел в обе стороны не является для них чем-то неожиданным. Трамп стреляет в демократов, а демократы — в Трампа», — заключил Олег Морозов.

Турция ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться уже в 2020 году. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet, ссылаясь на заявления главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.