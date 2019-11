Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People

Вашингтон, 13 ноября. Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Как признался 40-летний артист, он обрадовался победе в такой категории, «но и немного испугался, потому что это большая ответственность», пишет «Культуромания».

«Меня будут критиковать, чтобы убедиться, на самом ли деле я достаточно привлекателен для этого титула», — рассказал музыкант.

В прошлом году этот титул достался британскому актеру кино и телевидения Идрису Эльбе.

Джон Ледженд — обладатель десяти статуэток «Грэмми» во всевозможных номинациях. Его наиболее популярные песни — All of Me, Love Me Now, Start a Fire, One Woman Man. В 2015 году музыкант стал лауреатом «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучшую композицию к киноленте «Сельма».

Артист женат на модели и телеведущей Крисси Тейген, у пары есть двое детей.

