Власти США и Бразилии признали Аньес исполняющей обязанности главы Боливии

Москва, 13 ноября. Власти США и Бразилии признали оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

О принятом решении Вашингтона и Бразилиа сообщили и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак и глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с ней и другими органами власти Боливии, в то время как они организовывают свободные и справедливые выборы в возможные кратчайшие сроки в соответствии с конституцией Боливии», — написал американский дипломат. «В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть) на законных основаниях», — приводит слова главы МИД Бразилии издание Globo.

На прошедших в октябре выборах в Боливии победу одержал Эво Моралес, но после оглашения результатов в стране вспыхнули беспорядки. Главный соперник Моралеса на выборах Карлос Меса не признал результатов голосования.

На прошлой неделе вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил о своем уходе с поста главы государства. Все высшее руководство Боливии также ушло в отставку.

Мексика предоставила Моралесу убежище. Российский сенатор Константин Косачев, комментируя решение Мехико, заявил, что мексиканские власти таким образом показали свою самостоятельность и независимость. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии.