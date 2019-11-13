Барнаул, 13 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с жителями села Санниково в Алтайском крае. Глава российского правительства прибыл в регион, чтобы провести совещание, касающееся развития сельских территорий.

К Медведеву обратилась местная жительница, которая пожаловалась на отсутствие горячей воды в трех пятиэтажках. По ее словам, горячая вода не поступает в эти дома с 2016 года, передает «Царьград». После совещания к Медведеву обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал, что в три дома, расположенных в Санниково, действительно не поступает горячая вода, поэтому проживающие в пятиэтажках вынуждены использовать водонагреватели.

Медведев уточнил, платят ли жильцы домов за горячую воду. Премьер-министру сообщили, что граждане за воду не платят.

«В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль», — поручил глава российского правительства.

На встрече с жителями села Медведев уточнил, у всех ли есть горячая вода. Один мужчина сообщил, что живет в частном доме. Медведев ответил, что этому жителю села «проще, с другой стороны сложнее». Кроме того, премьер-министр выразил благодарность жителям Санниково.

«Спасибо, что приняли нас, мы тут говорили о развитии сельских территорий, поэтому поехали к вам, в Алтайский край», — пояснил Медведев.

Также глава правительства заверил местных жителей, что село будет развиваться, и сообщил о планах открыть в Санниково физкультурный комплекс.

Во время совещания, посвященного развитию сельских территорий, Медведев отметил, что детские сады и школы в селах строятся недостаточно быстро. Помимо этого, глава кабмина рассказал, что в 2020 году начнет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На ее развитие в федеральном бюджете заложили 36 миллиардов рублей, передает телеканал «360».

В ходе визита в Санниково премьер-министру показали детскую площадку, на которую было выделено 1,2 миллиона рублей, пишет «ФедералПресс». Также Медведев увидел уникальную спортивную площадку.